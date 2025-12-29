桃園跨年維安滴水不漏 實測演練火災搶救與高強度安檢

桃園跨年全面戒備 消防滅火、傷患疏散、反恐維安演練。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】2026「桃園ON AIR」跨年晚會將於12月31日於樂天桃園棒球場盛大登場，為確保活動期間公共安全，於今（29）日舉辦跨年晚會消防及高強度維安實兵演練。本次演練整合消防、警察及相關單位，針對火災搶救、大量傷病患應變及維安安檢進行全面檢視，旨在建立嚴密的應變機制，守護市民安全。

演練首由桃園市消防局青埔消防分隊主導，模擬晚會期間舞台燈光音響設備短路引發火災，火勢迅速蔓延且無法即時控制的情境。消防單位接獲通報後迅速抵達現場，精準掌握救災動線並布署水線攻擊。演練更結合近期公共場所事故經驗，啟動大量傷病患應變機制，引導民眾疏散並進行傷患處置，充分展現跨單位協同合作效能。消防局表示，本次亦特別強化活動工作人員的自衛消防編組能力，確保業者能在災害初期進行自主滅火與通報，降低人命傷亡風險。

除了消防整備，中壢警分局會同保安警察大隊霹靂小組、警犬隊及市府觀旅局，共同執行入場安檢暨突發狀況應變演練。現場模擬民眾攜帶違禁品並拒絕配合安檢等衝突情境，由警方立即進行管束隔離，並運用警犬偵測可疑物品，展現明快處置能力。警方強調，跨年期間將投入充足警力執行交管與維安，並呼籲民眾遵守安檢規定，切勿攜帶危險物品，共同營造安全歡樂的跨年盛會。(圖/主辦單位提供)