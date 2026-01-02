桃園跨年被丟包山上！接駁車「以為沒人」收工她淋雨下山 市府說話了

記者羅欣怡／桃園報導

2026跨年活動各地熱鬧舉辦，有人特地上山跨年，卻敗興而歸！民眾在社群平台抱怨，31日搭接駁車到桃園參加「大古山馬上有錢跨年晚會」，但卻在下山時「被放鳥」，事後了解是主辦單位看沒人了，提早打烊收工，讓民眾怒噴「新年第一天就被桃園市政府丟包在山上。」對此，市府也澄清：「並非主辦方，將會要求其檢討相關環節，避免類似情況再發生。」

女網友在Threads上PO出一張漆黑照，在現場接駁車乘車處棚子已經熄燈，跨年完本來要再搭接駁車下山，但是在雨中等了20分鐘車子都沒來，最後還是在地人告知「他們看沒人就沒再派車了」，才發現自己被丟包，只能一路步行下山，下半身全濕的走到管制站開車回家。

主辦最後搭車時間是凌晨2點，但網友凌晨1點半就等不到車，只能走下山。（圖／翻攝自「大古山休閒農業區」臉書）

對於網友的怒火，桃園市府也出面澄清，新聞處長羅楚東表示，該跨年活動由「大古山休閒農業區發展協會」主辦，接駁車運行由主辦單位與客運業者協調安排，對於主辦單位在未確認現場已無民眾就提早結束接駁車服務，有責任對因此受到影響的民眾清楚說明。該協會歷年皆舉辦大古山跨年活動，市府也將會要求其檢討相關環節，避免類似情況再發生。

主辦方「大古山休閒農業區」表示，針對本次大古山跨年晚會接駁車原訂末班車為凌晨2時，惟當日晚會現場因天候不佳、風雨交加，且人潮明顯較預期稀少，接駁車提前結束服務，導致部分民眾未能順利搭乘接駁、需徒步下山一事，大古山休區深表歉意。對於造成民眾不便與安全疑慮，我們誠摯致歉，並已檢討相關流程。

主辦方強調，後續將加強與桃園客運之事前溝通與現場即時聯繫機制，確實落實公告接駁時程，避免類似情況再度發生，確保民眾交通與活動安全。

