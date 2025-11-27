桃園跨年豪華卡司陣容揭曉 徐若瑄、温嵐、蕭秉治接力熱唱

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司。圖：觀旅局提供

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今(27)日公布，不僅邀請到全能女神Vivian Hsu徐若瑄桃園獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演，更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K歌整晚不冷場。晚會將於12月31日晚間7時在樂天桃園棒球場舉辦，同時在附近也設置了戶外Live觀賞區及美食市集，觀光旅遊局歡迎大家到桃園參加這場年終最嗨跨年派對。

廣告 廣告

觀旅局表示，今年桃園跨年晚會黃金主持陣容，邀請三位金鐘獎得主同台主持跨年，唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人即將聯手為今年桃園跨年帶來更多的娛樂效果及話題熱度。擁有「國師」美譽的唐綺陽橫跨電視、Podcast與網路節目，以妙語如珠及精準觀察聞名，主持收放自如，能為現場帶來許多有趣的談話與互動；綜藝界的「野人」KID林柏昇反應敏捷、活力十足、舞台感染力強，能帶動現場歡樂氣氛、讓民眾情緒High到最高；《食尚玩家》美食主持人Dora謝雨芝形象親民，能讓現場風趣又好玩。三位主持人各有特色又能互補，他們將帶來充滿綜藝感及顛覆傳統跨年想像的合作與互動，非常值得期待。

觀旅局提到，此次桃園跨年晚會集合了獨家、實力派、新生代演出卡司，今日先公布9組，其中有3組獨家表演，包含全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，實在令人期待，還有音樂才子「YELLOW黃宣」也將出席桃園跨年，並用他具爆發力的獨特舞台魅力將跨年帶上高潮。此外還邀請到金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」及流行樂團icyball冰球樂團，9組卡司金曲連發絕對能讓人K歌一整晚。

觀旅局表示，今年桃園跨年以「ON AIR」作為活動主題，是想凸顯桃園「機場城市」的鮮明意象，同時也積極傳達「讓世界認識桃園」的城市展望。今年跨年首度移師樂天桃園棒球場，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台；此外，在棒球場附近也設置了戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點及跨年煙火秀，滿足參加民眾的多元需求。

桃園跨年卡司今日先公布主持人及9組演出藝人，觀旅局表示，今年卡司不只如此，還有重量級的壓軸及精彩的表演橋段，也將陸續公布。完整卡司及更多活動資訊將於12月11日記者會公布，請民眾持續關注「2026桃園ON AIR跨年晚會」的相關訊息，歡迎大家12月31日晚間到樂天桃園棒球場一起歡樂倒數迎接2026新年。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

台61這路段辦理護欄修復 11/29起內側車道封閉8H

桃園市府修復龜山憲光二村 2期工程預計這時完工