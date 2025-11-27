桃園跨年豪華卡司陣容揭曉 徐若瑄、温嵐、蕭秉治接力熱唱
「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今(27)日公布，不僅邀請到全能女神Vivian Hsu徐若瑄桃園獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演，更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K歌整晚不冷場。晚會將於12月31日晚間7時在樂天桃園棒球場舉辦，同時在附近也設置了戶外Live觀賞區及美食市集，觀光旅遊局歡迎大家到桃園參加這場年終最嗨跨年派對。
觀旅局表示，今年桃園跨年晚會黃金主持陣容，邀請三位金鐘獎得主同台主持跨年，唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人即將聯手為今年桃園跨年帶來更多的娛樂效果及話題熱度。擁有「國師」美譽的唐綺陽橫跨電視、Podcast與網路節目，以妙語如珠及精準觀察聞名，主持收放自如，能為現場帶來許多有趣的談話與互動；綜藝界的「野人」KID林柏昇反應敏捷、活力十足、舞台感染力強，能帶動現場歡樂氣氛、讓民眾情緒High到最高；《食尚玩家》美食主持人Dora謝雨芝形象親民，能讓現場風趣又好玩。三位主持人各有特色又能互補，他們將帶來充滿綜藝感及顛覆傳統跨年想像的合作與互動，非常值得期待。
觀旅局提到，此次桃園跨年晚會集合了獨家、實力派、新生代演出卡司，今日先公布9組，其中有3組獨家表演，包含全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，實在令人期待，還有音樂才子「YELLOW黃宣」也將出席桃園跨年，並用他具爆發力的獨特舞台魅力將跨年帶上高潮。此外還邀請到金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」及流行樂團icyball冰球樂團，9組卡司金曲連發絕對能讓人K歌一整晚。
觀旅局表示，今年桃園跨年以「ON AIR」作為活動主題，是想凸顯桃園「機場城市」的鮮明意象，同時也積極傳達「讓世界認識桃園」的城市展望。今年跨年首度移師樂天桃園棒球場，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台；此外，在棒球場附近也設置了戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點及跨年煙火秀，滿足參加民眾的多元需求。
桃園跨年卡司今日先公布主持人及9組演出藝人，觀旅局表示，今年卡司不只如此，還有重量級的壓軸及精彩的表演橋段，也將陸續公布。完整卡司及更多活動資訊將於12月11日記者會公布，請民眾持續關注「2026桃園ON AIR跨年晚會」的相關訊息，歡迎大家12月31日晚間到樂天桃園棒球場一起歡樂倒數迎接2026新年。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，一消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導將不出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
初音未來登小巨蛋完售開唱「謝謝台北」！卻有不少粉絲「違規」 主辦出面警告
初音未來昨（26）日降臨台灣！睽違六年後，首次在台北小巨蛋登場，票券已早早完售，而雖然晚上才開唱，但接近中午就有不少粉絲朝聖，大排長龍準備購買周邊，不過在演唱會順利結束後，卻有不少人「違規」上傳了演唱會的片段，連主辦單位寬宏都在底下呼籲儘速刪除貼文。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 43 分鐘前
金馬獎2025／金馬62得獎名單「5個演員獎」分析：曾敬驊得獎、這些大咖都說話了！
2025年第62屆金馬獎，已在頒獎典禮上公布所有得獎名單。今年金馬獎演員獎項的得獎名單一字排開，你是不是也發現了同樣的給獎邏輯？本文整理「5個演員獎」（包括影帝張震、影后范冰冰、男配曾敬驊、女配陳雪甄與新演員獎得主馬士媛）的得獎勝出原因分析，一起來討論。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒
陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
白冰冰被50人董座貴婦團逼哭 伴遊吉隆坡回報
白冰冰日前到馬來西亞舉行辦「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲組團應援，讓她在台上感動哽咽地說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」太報 ・ 14 小時前
陽帆出道將滿45周年「宣布重拾麥克風」 2026大港開唱首波嘉賓
2026 大港開唱將於 3 月 21、22 日在高雄駁二藝術特區盛大登場。主辦單位 25 日釋出首波演出陣容，其中最吸睛的莫過於邀請到台灣藝能界的視覺系先驅陽帆，預告將帶來一場結合音樂與綜藝的跨世代合作舞台，再次展現大港獨家的特別企劃魅力。明年也是大港開唱邁入二十週年，主辦單位出日音樂透露，將準備一系列驚喜回饋樂迷。他們說：「從 2006 年在港邊種下這顆音樂祭的種子，如今已長成一片美麗風景，歡迎大家回來相聚，為人生再好好乾一杯。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
售票網驚現明年四月大巨蛋演唱會！鄧紫棋兌現承諾重返台灣 網瞬間炸裂
人氣歌手鄧紫棋時隔多年終於確定明年重返台灣舞台。根據 tixbay 售票網公開的最新資訊，她將於明年4月登上台北大巨蛋開唱，日期與票價雖尚未公布，但消息一出立刻點燃社群討論，粉絲紛紛喊準備搶票。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小薰「激戰豬肉攤老闆」奪影后！黃遠摘下金片子影帝
小薰「激戰豬肉攤老闆」奪影后！黃遠摘下金片子影帝EBC東森娛樂 ・ 1 天前
Scarlet永無止境的史嘉蕾 (電影MV) | 電影預告
奧斯卡獎提名日本當代動畫大師細田守，日前帶著最新史詩鉅作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，不僅引起一股搶票熱潮，搶先曝光的電影更讓粉絲見識到導演的全新突破，2D結合3D的畫風創造出奇幻的「異世界」國度，格局之大讓不少觀眾感嘆真的太壯觀了。對於這次不同於以往的嘗試，導演細田守在採訪中提到：「在世界各地充滿令人心碎的衝突之際，我始終相信，唯有彼此相愛、選擇以團結共存的方式生活，才能帶領我們走向更美好的未來。正因如此，我希望能在此刻，把這部新作品分享給全世界，因為現在，比以往任何時候都更需要它。」 集結《我的完美日常》榮獲坎城影帝的役所廣司、《工作細胞》蘆田愛菜，以及《在車上》岡田將生的全明星夢幻配音陣容，從莎士比亞的四大悲劇之一，《哈姆雷特》中獲得靈感的《Scarlet永無止境的史嘉蕾》，自從在威尼斯影展首映以來，獲得外媒以及觀眾的一致好評，大讚：「一段關於愛與人性的華麗動畫故事，一部令人讚嘆的奇幻作品，跨越時空、生死，以及其間的一切界線！」對於拍攝這部電影的動機，細田守回答道：「疫情後的全球地緣政治局勢，對我而言是一個重要的創作啟發，我相信許多觀眾都能對『復仇』這個概念產生共鳴。對我而言，復仇在世界各地都是一種浪漫的情感投射，我們每個人心中或多或少都有一個無法原諒的對象。我希望能藉由這部作品，向年輕世代傳遞更正向的訊息，我希望觀眾能感受到史嘉蕾的心境變化，並理解究竟是什麼，讓她意識到生命中還有比復仇更重要的事情。」 《Scarlet永無止境的史嘉蕾》敘述來自中世紀的劍士公主史嘉蕾，為了父親的死踏上復仇之路，卻在一次任務失敗後誤入「異世界」，並與一位來自現代、懷抱理想的日本青年相遇。這段跨越時空的相遇，不僅療癒了她的傷口，更動搖了她對復仇唯一信念的執著，當她再次面對殺父仇人時，內心也迎來最艱鉅的抉擇。 上映日期：2025-12-10Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前
南韓樂壇9大咖到！ 金唱片首波卡司 IVE.CORTIS都來了
台北市 / 綜合報導 南韓年度盛事金唱片頒獎典禮，明年1月10日將首度移師台北大巨蛋舉辦。主辦單位公布第一波出席名單，總共有9組大咖藝人，週四會再宣布第二波卡司，同時公開座位圖跟票務資訊，讓不少粉絲相當期待，也已經摩拳擦掌，準備搶票一睹偶像風采。IVE的一舉一動讓粉絲怦然心動，今年初金唱片的表演，無法親自到場沒關係，因為官方宣布，明年初她們將要再戰，也是首度登上大巨蛋，粉絲久等了，金唱片今（26）日終於公布典禮首波出席藝人名單，除了IVE外，LE SSERAFIM跟IZNA都會出席，男團則有NCTWISH，ENHYPEN，ZEROBASEONE，跟歌手ZOZAZZ，其中還有兩組怪物新人，ALLDAY PROJECT，跟防彈少年團的師弟CORTIS，九組陣容相當豪華。能參加盛會，對南韓歌手來說絕對是至高榮譽，以金唱片來看，它被譽為韓國的葛萊美獎，以「重實績重專業」聞名，會參考專輯銷量跟音源表現，也被稱作「歌手們最想得的獎項」，而下個月在高雄舉辦的AAA，則是韓國首個結合音樂、戲劇電影的頒獎典禮，能一次收集到頂流明星。台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓說：「在這種所謂的指標性的國際城市，不論是台北，高雄或者是其他的六都，都有機會能夠更好的去增加，像是觀光客，粉絲來到台灣，也能夠在台灣的文創產業去提升。」專家點出，典禮挑台灣舉行，是因城市國際化程度高，且願意發展，透過跨國合作帶動經濟，在文化交流上也能進一步擴張，況且台灣K-POP粉絲多，還以超強應援聞名，或許也是典禮來台的原因之一。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 10 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 21 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 3 小時前