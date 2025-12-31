桃園跨年遇雨不減熱情 市府估逾10萬人參與

（中央社記者葉臻桃園31日電）桃園ON AIR跨年晚會在桃園青埔樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場，桃園市政府觀光旅遊局統計，雖然天氣寒冷又下雨，參與人次仍累計達10萬5000人。

桃園跨年晚會演出陣容包括徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、温嵐等人氣歌手，最後由韓國人氣女團Apink壓軸演出，並由金曲樂團宇宙人在倒數後接力獻唱。

晚會跨年倒數時，樂天桃猿棒球隊隊長林立、副隊長梁家榮也一同登台，與桃園市長張善政、市長夫人張琦雅和民眾大玩Love Cam活動，贈送現場民眾樂天桃猿簽名球棒，倒數煙火則在青埔運動公園施放，為跨年夜劃下璀璨句點。（編輯：高照芬）1150101