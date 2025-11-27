桃園跨年重磅登場！徐若瑄宣布唯一驚喜演出 「超狂卡司」全曝光

記者蔡維歆／台北報導

徐若瑄受邀唱跨年。（圖／翻攝自臉書）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今(11/27)公布，不僅邀請到全能女神Vivian Hsu徐若瑄桃園獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演！更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K歌整晚不冷場。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司主視覺海報。（圖／TVBS提供）

晚會將於12/31晚上7點在樂天桃園棒球場舉辦，同時在附近也設置了戶外 Live 觀賞區及美食市集，歡迎大家 12/31來桃園參加這場年終最嗨跨年派對。桃園市政府觀光旅遊局今(11/27)公布今年桃園跨年晚會黃金主持陣容，邀請三位金鐘獎得主同台主持跨年，唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人即將聯手為今年桃園跨年帶來更多的娛樂效果及話題熱度。

今年桃園跨年晚會先公布9組，其中有3組獨家表演，包含全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，還有音樂才子「YELLOW黃宣」也將出席桃園跨年，此外還邀請到金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」及流行樂團icyball冰球樂團，9組卡司金曲連發。

