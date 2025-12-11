桃園跨年重磅登場！韓國「大咖女團」宣布來台 驚人卡司曝光了

記者蔡維歆／台北報導

Apink將來桃園跨年表演。（圖／資料照）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」今(12/11)記者會再公布2組卡司，韓國超人氣女團「Apink」現身桃園壓軸演出，還有金曲樂團「宇宙人」跨後獻唱！桃園跨年晚會將於114年12月31日(三)晚間7點在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場(鄰近中壢區領航北路一段100號)」雙場地舉辦，邀請大家ON AIR 桃園嗨唱一整晚。此外，今年首度在樂天棒球場舉辦跨年晚會，作為東道主的樂天桃猿棒球隊也將由隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩共同出席跨年晚會，在現場和民眾一起倒數迎接新年。

唐綺陽跟黃宣出席桃園跨年記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」今(12/11)在桃園市政府綜合會議廳舉辦，邀請到網友封為「國師」唐綺陽為跨年卡司解鎖，除了首波9組藝人外，隱藏版2組重量級卡司也在今日壓軸公布，倒數前將由韓國超人氣女團「Apink(初瓏、普美、南珠、夏榮)舞力魅力齊發帶來精彩的壓軸演出，倒數後更有台灣金曲樂團「宇宙人」精彩熱唱陪大家迎接2026第一刻。

今日記者會上首映今年跨年宣傳影片，而韓團Apink更跨海精心錄製問候影片，邀請民眾與所有粉絲一起來桃園跨年；此外今日記者會上，「YELLOW黃宣」驚喜獻聲，帶來極具個人魅力的精湛演出讓大家先睹為快，黃宣現場更爆料預吿「跨年晚會將亂入大咖卡司的舞台演出，絕對帶給觀眾大驚喜，邀請大家到桃園跨年晚會現場揭曉！」

