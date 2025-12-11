桃園跨年首度移師棒球場！韓團Apink等11組卡司曝光

桃園市長張善政（右四）11日出席「2026桃園ON AIR跨年晚會」記者會，他表示，跨年當天有優秀的主持人，也有11組人氣歌手及團體帶來精彩的演出，邀請民眾一同到桃園跨年。（姜霏攝）

桃園市政府11日舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」記者會，邀請被網友封為「國師」唐綺陽為跨年卡司解鎖，歌手黃宣也驚喜現身會場演唱歌曲，另韓團Apink更跨海精心錄製問候影片。桃園市長張善政表示，今年桃園跨年首度在樂天桃園棒球場舉辦，當天將有11組歌手熱情演唱，邀請民眾一同在跨年當天來桃園享受活力的氣氛。

觀旅局表示，桃園跨年將邀請金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝3人聯手主持，還邀請到韓國超人氣女團Apink、全能才女Vivian Hsu徐若瑄、金曲製造機蕭秉治、大勢情歌王陳勢安、唱跳天后温嵐、音樂才子YELLOW黃宣、金曲樂團宇宙人、流行樂團icyball冰球樂團、R＆B天菜J.Sheon、新世代創作男孩派偉俊Patrick Brasca、新生代女團HUR＋共11組演唱藝人。

觀旅局指出，今年桃園跨年首度移師樂天桃園棒球場舉辦，球場於12月31日當天依現場人流分時段開放民眾免費排隊進場，並畫分草坪站位及座位2大區域，配套實施分區人潮總量管制措施，草坪及座位2區總量達標，共2萬人為上限。

觀旅局表示，為兼顧民眾參加跨年的安全及娛樂，今年在棒球場附近的亞洲矽谷IOT戶外廣場也設置了戶外Live觀賞區，現場將架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，並規畫跨年夜貓子美食市集、美拍打卡點；此外棒球場及IOT廣場2個場地皆能看到跨年煙火，滿足參加民眾的多元需求。

觀旅局表示，為滿足民眾盡興跨年的需求，今年不僅比照往年提供許多便民交通服務，還讓「跨年免費接駁車」服務再升級，例如：開設桃園線（紅線，桃客桃園總站上車）及中壢線（綠線，桃客中壢總站上車）免轉乘直達會場，且接駁時間較以往提早自下午5點起到凌晨2點，散場時段將於凌晨0點30分及1點增加大溪線（藍線，走5096公車路線）及龍潭線（黃線，走5053公車路線）。

今年跨年晚會為平常上班上課日，會場周邊屬於通勤主幹道，為維持交通順暢、分散疏運人流，建議參加跨年的民眾多加使用大眾交通工具，可選擇搭乘機場捷運、高鐵、市區公車，或採取共乘方式來會場。另今年活動規畫機車免費停車場，而周邊亦有公、民營24小時停車場可使用。

針對交通規畫，今年也會與中華電信合作，利用大數據分析跨年晚會人流，查看人流主要居住地與出發地，作為交通管制及接駁計畫優化之參考，提供更便民的服務。觀旅局提醒，活動當日部分道路將實施交通管制，請自行駕車民眾出發前先至「2026桃園 ON AIR跨年晚會」活動官網、「樂遊桃園FB」查詢跨年晚會交通管制相關訊息。

