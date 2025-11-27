桃園跨年首波卡司亮相！「全能女神」徐若瑄驚喜獨家開場獻唱

徐若瑄為桃園跨年晚會獨家開唱。（TVBS提供）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今（27日）公布，邀請到全能女神徐若瑄獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演。更請到3位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K歌整晚不冷場。

今年桃園跨年晚會集合了獨家、實力派、新生代演出卡司，其中有3組獨家表演，徐若瑄暌違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，實在令人期待，還有音樂才子「YELLOW黃宣」也將出席桃園跨年，並用他具爆發力的獨特舞台魅力將跨年帶上高潮。此外還邀請到金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、R＆B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR＋」及流行樂團icyball冰球樂團，9組卡司金曲連發絕對能讓人K歌一整晚。

廣告 廣告

布主持人及9組演出藝人，觀旅局表示，今年卡司不只如此，還有重量級的壓軸及精彩的表演橋段，也將陸續公布。完整卡司及更多活動資訊將於12月11日記者會公布，請民眾持續關注「2026桃園ON AIR跨年晚會」的相關訊息。

更多中時新聞網報導

攝護腺肥大者 慎用感冒藥避免尿滯留

運動部》李洋立院首報告 接招談大谷

0-2歲視障兒 早療平台開天窗