桃園跨年首波卡司來了！徐若瑄獨家獻唱 唐綺陽、KID、Dora攜手主持

徐若瑄今年跨年在桃園獨家獻唱。（圖／TVBS提供）





「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司於27日公布，不僅邀請到全能女神Vivian Hsu徐若瑄桃園獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演！更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID（林柏昇）、Dora（謝雨芝）聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K 歌整晚不冷場。晚會將於12月31日晚間7點在樂天桃園棒球場舉辦。

今年桃園跨年晚會集合了獨家、實力派、新生代演出卡司，桃園市政府觀光旅遊局今率先公布9組卡司，其中有3組獨家表演，包含全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，實在令人期待。

唐綺陽攜手KID、Dora主持2026桃園ON AIR跨年晚會。（圖／TVBS提供）

音樂才子「YELLOW黃宣」也將出席桃園跨年，並用他具爆發力的獨特舞台魅力將跨年帶上高潮！此外還邀請到金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」及流行樂團icyball冰球樂團，9組卡司金曲連發絕對能讓人K歌一整晚！

桃園跨年晚會首波卡司。（圖／TVBS提供）

桃園跨年卡司今公布主持人及9組演出藝人，觀旅局表示，今年卡司不只如此，還有重量級的壓軸及精彩的表演橋段，也將陸續公布。完整卡司及更多活動資訊將於12月11日的記者會公布，請民眾持續關注「2026桃園ON AIR跨年晚會」的相關訊息。



