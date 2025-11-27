桃園跨年首波卡司徐若瑄驚喜獨家開唱 唐綺陽、 KID、謝雨芝聯手主持

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司公布，不僅邀請到Vivian Hsu徐若瑄桃園獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演！更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K 歌整晚不冷場。12/31晚上7點在樂天桃園棒球場舉辦，同時在附近也設置了戶外 Live 觀賞區及美食市集，歡迎大家 12/31來桃園參加這場年終最嗨跨年派對。

廣告 廣告

桃園市政府觀光旅遊局公布今年桃園跨年晚會黃金主持陣容，邀請三位金鐘獎得主同台主持跨年，唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人即將聯手為今年桃園跨年帶來更多的娛樂效果及話題熱度。擁有「國師」美譽的唐綺陽橫跨電視、Podcast與網路節目，以妙語如珠及精準觀察聞名，主持收放自如，能為現場帶來許多有趣的談話與互動；綜藝界的「野人」KID林柏昇反應敏捷、活力十足、舞台感染力強，能帶動現場歡樂氣氛、讓民眾情緒High到最高；《食尚玩家》美食主持人Dora謝雨芝形象親民，能讓現場風趣又好玩！三位主持人各有特色又能互補，他們將帶來充滿綜藝感及顛覆傳統跨年想像的合作與互動，非常值得期待。

▲桃園ON AIR跨年晚會首波卡司，徐若瑄驚喜獨家開唱。（2026桃園市政府觀光旅遊局提供）

今年桃園跨年晚會先公布9組，其中有3組獨家表演，包含Vivian Hsu徐若瑄睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，温嵐也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，實在令人期待，還YELLOW黃宣也將出席桃園跨年，並用他具爆發力的獨特舞台魅力將跨年帶上高潮！此外還蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、女團「HUR+及icyball冰球樂團，9組卡司金曲連發絕對能讓人K歌一整晚！

觀旅局說，今年桃園跨年以「ON AIR」作為活動主題，是想凸顯桃園「機場城市」的鮮明意象，同時也積極傳達「讓世界認識桃園」的城市展望。今年跨年首度移師樂天桃園棒球場，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台；此外，在棒球場附近也設置了戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點及跨年煙火秀，滿足參加民眾的多元需求。