桃園跨年／大雨狂噴！温嵐低胸性感開唱 濕身到擦臉、狂甩雨水
娛樂中心／蔡佩伶報導
桃園舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」，在晚間7時登場，由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，現場集結強大的卡司，包括徐若瑄、蕭秉治、J.Sheon、温嵐等人輪番演唱，壓軸演出則由韓國人氣團Apink陪大家一起迎接2026年。
雖然桃園現場大雨滂沱，不過唱跳天后温嵐登台同框冰球樂團，嗨唱〈一個吻的時間〉，瞬間炒熱現場氣氛，緊接著她帶來〈熱浪〉獻給粉絲，在舞台上她穿著一套鑲著閃亮鑽石的藍色大衣登場，低胸造型讓事業線若隱若現，整體造型可謂十分火辣。
再來，温嵐一連帶來〈戀愛鳥〉、〈夏天的風〉，〈同手同腳〉、〈女力〉在舞台上性感扭臀，也惹得粉絲尖叫聲連連，值得注意的是，温嵐長髮一度因為雨水而整個塌掉，唱到一半還不斷擦臉，甩掉手上的雨水，賣力完成演出。
