桃園跨年／寵物鼠出走！KID、謝雨芝主持一半急尋飼主 網傻眼：太扯了

娛樂中心／蔡佩伶報導

KID、謝雨芝主持到一半突急尋寵物鼠飼主。（圖／TVBS提供）

桃園舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」，在晚間7時登場，由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，現場集結強大的卡司，包括徐若瑄、蕭秉治、J.Sheon、温嵐等人輪番演唱，壓軸演出由韓國人氣團Apink陪大家一起迎接2026年。

在温嵐熱情演場完之後，由主持人KID、謝雨芝出來串場介紹，沒想到現場竟爆突發狀況，原來是有觀眾帶寵物鼠前去跨年，豈料疑似走失被工作人員撿到，讓KID在台上緊急廣播尋找飼主，直呼：「牠要冷死了」。

不少守在直播前的觀眾們，也被突如其來的插曲笑瘋，「老鼠？」、「太扯了」，雖然主持到一半有狀況，但KID、謝雨芝仍臨危不亂的完成後續贈送現場觀眾的小禮物環節。

唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝主持跨年。（圖／TVBS提供）

