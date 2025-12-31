桃園跨年｜超辣短髮！徐若瑄重現「不敗的戀人」 驚喜合體黃宣「狠狠愛」

桃園跨年徐若瑄打頭陣，超辣短髮配上中空裝驚豔全場。桃園市府提供



「2026桃園ON AIR跨年晚會」今天（12／31）在桃園樂天桃園棒球場舉辦，徐若瑄、蕭秉治、J.Sheon、温嵐等人輪番演唱，壓軸演出則由韓國人氣團Apink陪大家一起迎接2026年。主持人是唐綺陽、KID林柏昇與Dora謝雨芝共同主持。

已經21年沒唱跨年場的Vivian Hsu徐若瑄打頭陣登場，她以驚豔全場的短髮、短版上衣露出小蠻腰，甚至重現當年〈不敗的戀人〉MV橋段，帥氣騎著滑板車現身。

徐若瑄登上桃園跨年，驚喜合體黃宣。翻攝TVBS NEWS YouTube

徐若瑄一上場就帶來三首快歌，包括〈Stamina〉及〈狠狠愛〉，特別還特別來賓黃宣合唱演唱招牌歌〈狠狠愛〉，當黃宣一現身，2人少見的組合，讓現場掀起陣陣尖叫，當熟悉旋律響起，現場觀眾開始大聲唱，氣氛非常熱烈。

隨後徐若瑄帶來多首慢歌，包括〈別人的〉，豐沛感情，也讓全場感受滿滿浪漫氛圍。

