桃園跨年／金曲樂團元旦首登台 唱一半不忍了：這雨真的很無情

桃園舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」，在晚間7時登場，由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，現場集結強大的卡司，然而，在美麗的煙火施放完畢後，迎接2026年的首場表演則由金曲樂團宇宙人帶來。

宇宙人才剛在台中麗寶唱完跨年場次，立刻馬不停蹄趕來桃園擔任元旦表演嘉賓，一登場便帶來夯曲〈陪我玩〉、〈不用大腦〉，讓在場粉絲全都嗨翻，雖然桃園雨勢稍減，不過宇宙人仍然關心在場觀眾的身體，呼籲他們結束後要去喝熱湯。

然而，宇宙人也很開心在2026年的第一天就能夠跟粉絲見面，緊接著他們帶來〈藍色的你〉、以及前陣子才剛發行的新歌〈不曾寧靜的夜〉，豈料唱到一半時，小玉突然喊道：「這雨真的很無情」，不只配合歌詞還順應當下的天氣，展現幽默的性格，最後一首則帶來〈如果我們還在一起〉，獻給留到最後一刻的粉絲。

宇宙人擔任桃園場元旦嘉賓。（圖／TVBS提供）

