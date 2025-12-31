桃園跨年／集結3位金鐘得主 唐綺陽「瘦成紙片」黑絲美腿火辣登場

娛樂中心／蔡佩伶報導

唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝主持跨年。（圖／翻攝自YT）

桃園舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」，在晚間7時登場，由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，現場集結強大的卡司，包括徐若瑄、蕭秉治、J.Sheon、温嵐等人輪番演唱，壓軸演出則由韓國人氣團Apink陪大家一起迎接2026年。

瘦身成功的唐綺陽首度挑戰跨年主持就獻給桃園，開心表示要陪粉絲一起跨進2026，而她也不畏寒冷的天氣，大方穿上黑絲襪辣露纖細美腿，讓在場觀眾尖叫聲連連。

有趣的是，其中KID介紹表演內容很國際時，也高喊他們三位主持同樣不遑多讓，「我們都是金鐘得主」，事後笑說：「會不會太狂一點」，後續謝雨芝則喊話由三位替大家服務，「一定讓大家開開心心到2026」，勢必今晚陣容會嗨翻全場。

