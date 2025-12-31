桃園跨年｜「Apink」撂中文：一馬當先 放送愛心168萬人爭睹

韓國女團「Apink」擔任跨年前壓軸。TVBS提供



韓國女團「Apink」昨（12╱31）擔任「2026桃園ON AIR跨年晚會」，跨年前壓軸，連飆〈I'm So Sick〉、〈Mr. Chu〉、〈NoNoNo〉等歌，熟悉旋律引爆大型應援現場，她們以整齊舞步、穩定唱功、頻頻對台下比愛心，再加上向主持人唐綺陽學「一馬當先」等中文問候，十分寵粉，而精采的晚會內容也在YouTube線上共吸引168萬累積人次觀看轉播。

「HUR+」載歌載舞博得滿堂彩。TVBS提供

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首度移師樂天桃園棒球場，由唐綺陽、KID（林柏昇）與Dora（謝雨芝）共同主持，3人首次同台就默契十足。除「Apink」成嬌點，新生代女團「HUR+」以2段組曲唱出〈緊呷 Ninja〉、〈GODDESS〉，現青春能量，活力演出為現場注入滿滿元氣。

陳勢安獻唱數首經典作品引起共鳴。TVBS提供

而蕭秉治也帶來〈勝利人生〉、〈我對你的愛沒有盡頭〉等經典作品；R&B創作才子J.Sheon則以〈你不用懂〉、〈別問很可怕〉等歌展現細膩都會風格；實力唱將陳勢安接力獻唱〈天后〉、〈勢在必行〉，把現場變成大型KTV。

