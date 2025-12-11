桃園跨年Apink壓軸 宇宙人開唱迎2026

（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園跨年晚會將於青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地舉辦。桃園市政府觀光旅遊局表示，倒數前將由韓國女團Apink演出，倒數後則是台灣樂團宇宙人獻唱。

觀旅局今天召開記者會，公布跨年晚會首波9組藝人外的2組隱藏版重量級卡司，包括倒數前將由韓國超人氣女團Apink帶來壓軸演出，倒數後則是台灣金曲樂團宇宙人精彩獻唱、迎接2026第一刻。

觀旅局表示，今年是首度在樂天桃園棒球場舉辦跨年晚會，樂天桃猿棒球隊隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩也將共同出席；當天將依現場人流分時段開放民眾免費排隊進場，並劃分草坪（站位）及座位2大區域，配套實施分區人潮總量管制措施，2區總量達標即進行進場管制。

觀旅局表示，這次也在亞洲矽谷IOT戶外廣場設置了戶外Live觀賞區，現場將架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，並規劃跨年夜貓子美食市集、美拍打卡點；棒球場及IOT廣場2個場地皆能看到跨年煙火。

觀旅局說，「跨年免費接駁車」服務將再升級，開設桃園線及中壢線免轉乘直達會場，且接駁時間較以往提早自下午5時起到凌晨2時，此外，散場時段將於凌晨0時30分及1時增加大溪線及龍潭線。

觀旅局也說，今年跨年晚會為平常日，建議參加跨年的民眾多加使用大眾交通工具，活動當天部分道路將實施交通管制，詳細交通及晚會內容、資訊可至「2026桃園 ON AIR跨年晚會」活動官網、「樂遊桃園FB」查詢。（編輯：方沛清）1141211