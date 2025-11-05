桃園路亞國際中學慶祝《長襪皮皮》80周年 學子創意詮釋展現經典魅力

路亞國際中學在今日舉辦瑞典經典童話「長襪皮皮」出版80周年慶祝活動。圖：教育局提供

桃園市路亞國際中學為培養學生跨文化閱讀素養，在今(5)日舉辦瑞典經典童話「長襪皮皮」出版80周年慶祝活動，活動以雙語形式進行，並由學生精心策劃與參與，內容包括音樂劇場表演、Pippi故事介紹、讀者劇場與繪畫創作等。

活動由瑞典駐台代表任荷雅與桃園市路亞國際中學校長江惠真共同主持開幕儀式。圖：教育局提供

活動由瑞典駐台代表任荷雅與桃園市路亞國際中學校長江惠真共同主持開幕儀式，進行中英文版《長襪皮皮》書籍捐贈儀式，象徵文化交流與閱讀傳承的開始，也是對《長襪皮皮》80年來經典精神的致敬。

除了表演以外，活動也特別安排「Pippi在台灣」創作與「皮皮造型扮裝」體驗，讓學生從在地文化的角度重新詮釋這位充滿想像力與勇氣的經典角色。任荷雅亦親自為學生說故事，現場充滿笑聲與驚喜。

江惠真表示，透過這場活動，學生不僅能認識國際經典文學，更能在雙語環境中培養閱讀與表達能力活動，桃園教育局也表示，這次活動展現學生雙語素養、閱讀能力、勇於表達的青春風貌，是一場文化、教育與創意交融的饗宴。

除了該場活動外，學校也規劃一整系列之國際面向學習計畫，並與瑞典二所中學展開同步線上合作教學課程，探討全球永續及社會韌性議題，這也是路亞國際中學推動跨文化教育、培養具全球視野學生的重要實踐。

