桃園路口雙色溫路燈立新里程碑 獲日、德新型專利助攻交通安全

桃園市「路口雙色溫路燈」於114年12月陸續榮獲日本及德國新型專利證書。圖：資料照

桃園市「路口雙色溫路燈」繼114年8月21日獲得台灣新型專利證書後，經市府持續努力推廣，再獲國際肯定，於114年12月陸續榮獲日本及德國新型專利證書。

為有效提升道路安全環境並降低車禍肇事率，市府針對全市多處重要路口路燈進行「路口雙色溫路燈」設計，藉由其降低路口肇事率之顯著成效，及透過創新理念辦理「道路雙色溫路燈系統及雙色溫路燈燈具」新型專利申請，結合人眼視覺機制與光源色溫特性，有效改善夜間視線表現並提升路口安全。此創新系統目前已獲得台灣、德國及日本新型專利，為未來智慧城市道路照明立下嶄新里程碑。

工務局說明，一般道路照明多採單一色溫燈具，無法因應不同區域的視覺需求。所謂「雙色溫路燈」設計，是指在不同道路區段配置兩種不同色溫的光源，在路段中建置低色溫(黃光)路燈，波長較長，刺激性低，視覺舒適，適合用於長途行駛或一般路段，減緩視覺疲勞、穩定情緒；而在路口處則建置高色溫(白光)路燈，波長較短、對人眼感光細胞刺激強，容易讓駕駛者提高警覺與集中注意力，因此用於警示區域可有效引導視線集中，提升反應速度。

此外，白光的「暗視覺/明視覺比值」較高，更適合人眼在夜間辨識細節與移動物體。黃光則在雨霧天氣中穿透力強，有助於提升不良天候下的可視度。透過在路口建置雙色溫路燈的結合與過渡，能讓駕駛視覺從舒適轉為警戒，形成「主動提醒」的照明策略。

工務局進一步提到，此系統創新將路燈分為兩類，第一燈具(黃光、低色溫 2700K~3500K)，用於一般道路或直線路段等通常區域，減少長時間夜間駕駛的疲勞與壓力；第二燈具(白光、高色溫 4500K~6500K)，安裝於路口、斑馬線、學區等警示區域，強化駕駛者警覺性；這樣的配置是依據人眼視覺原理設計，透過視覺色偏差引導駕駛者進入路口時的警示模式，有效降低路口肇事率，提升行人可見度，並落實交通四大核心照明指標，安全性、舒適性、注意力性與預警性。

工務局強調，「路口雙色溫路燈」設計不僅可大幅提升夜間交通安全與行人辨識率，也具備與城市照明、氣候應對與節能策略整合的潛力，預計將成為未來各級道路設計與更新的指標性方案。市府將持續推動相關措施，提升桃園市民生活及道路照明品質。

