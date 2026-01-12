桃園路樹修剪工程砸車！民眾怨：完全沒人提醒

大量樹葉不斷掉落，結果突然咚了一聲，樹枝掉了下來，砸在擋風玻璃上。（圖／翻攝自Threads＠leotong1201）





沒人管影響公共安全，桃園有民眾投訴，經過三民路與成功路口時，路旁正在進行路樹修剪工程，雖然有擺放三角錐，卻沒有相關人員指揮交通，有民眾在一旁停等紅燈，樹枝竟然直接砸在車上，區公所緊急出面道歉。

民眾在路口停等紅燈，一旁停著正在修剪行道樹的工程車，一開始看見大量樹葉不斷掉落，結果突然咚了一聲，樹枝掉了下來，砸在擋風玻璃上嚇了一跳。

有民眾控訴11號下午，在桃園三民路一段與成功路口，明明最內側車道就在進行，路樹修剪工程，雖然有看見三角錐，卻沒有相關人員指揮交通，不知情的民眾，就在樹下等紅燈，完全沒有人提醒，樹枝就砸在車上。

廣告 廣告

附近民眾：「你有看到下面有做一些什麼安全防護措施嗎？（我是沒有看到，安全比較薄弱啦，應該要圍個安全距離，這樣比較恰當，就怕受傷害啊，然後車子會損壞啊，應該就是沒有警告標誌，車子才會往那下面開）。」

民眾表示有時掉落的樹枝比較大，不論是砸到人還是車，都很危險，對此桃園區公所緊急出面道歉。

桃園區公所主秘周政毅：「廠商配有交維人員及封閉一車道進行施工，施工期間仍造成車損部分，本所深感抱歉，已要求承商負起相關責任，並已投保相關責任險，請受損民眾盡速與本所聯繫，我們將全力協助後續的賠償事宜。」

區公所表示路樹修剪工程，大約一年會進行一次，也會針對民眾投訴，要求廠商改善，未來將會針對安全防護進行加強，避免再有樹枝砸車的意外。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

潛藏「行人殺手」！婦水溝蓋踩空 鐵片割肉、傷可見骨

台北市重陽禮金傳單 掃碼跳出「上海區公所」 高嘉瑜轟：低級錯誤

高雄廟會鞭炮炸滿街！居民怒轟：沒政府了嗎

