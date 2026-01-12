桃園路樹修剪殘枝砸中停等車輛 區公所將助求償

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）有民眾開車在桃園市桃園區停等紅綠燈時遭樹枝砸中車頭，質疑路樹修剪工程未顧及下方車輛，桃園區公所今天表示，委外廠商有投保相關責任險，將全力協助受損車主完成賠償程序。

民眾在Threads上發文表示，原來現在桃園的道路修剪可以不顧下方有無車輛，直接剪下來砸車，人員連理都不理，並詢問「有人知道哪裡可以檢舉嗎，是不是這種吃案的機率很高檢舉也沒用？」

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧接受媒體聯訪表示，經了解，當時委外廠商在執行路樹修剪作業，民眾開車行駛於桃園區三民路一段，在成功路二段交叉口停等紅綠燈時遭砸中，廠商雖有簡易交維，但因作業點在道路中央未清楚分流，她已聯繫車主若有車損可依法求償，並要求區公所日後執行相關業務應更注意周圍狀況。

桃園區公所主任秘書周政毅說，經查為11日區公所委外辦理的路樹修剪工程，廠商配有交通維護人員並封閉一車道進行施工，對於施工期間造成民眾車輛損傷，因廠商有投保相關責任險，車主可檢具事證聯繫公所，將全力協助向承包廠商進行後續賠償程序。（編輯：李錫璋）1150112