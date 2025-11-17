桃園路段驚傳鐵架掉落釀禍！8車受損 貨車疏忽最高罰1.8萬

小貨車蓬架未固定，國一「掉落物」釀八車損。（圖／TVBS）

國道1號桃園路段發生嚴重交通事故，五輛車停在內線車道，起因是一個掉落的鐵架導致多車連環撞擊。事故發生於15號深夜11點多，位於國道1號南向46.4公里處，疑似是小貨車未將後方蓬架固定妥當導致掉落，造成後方車輛來不及煞車而撞擊。現場一片狼藉，白色休旅車車頭出現巨大凹槽，另一輛車的車頭則完全毀損，保險桿脫落，鐵架扭曲變形，碎片散落一地。

小貨車蓬架未固定，國一「掉落物」釀八車損。（圖／TVBS）

事發當時，駕駛人在夜間行駛國道時，突然在車道中間發現掉落物，幾乎沒有足夠時間反應。一名民眾表示，載運物品的人沒有將物品綁好是最大的問題，後車因視線不明而撞上，情況十分不幸。另一位民眾則認為，這些受害車輛的駕駛人非常倒楣，要為他人上路前的疏忽而承擔後果實在不公平，同時強調所有駕駛人上路前應該仔細檢查自己的車輛狀況。

國道第一大隊分隊長陳孟宏表示，警方目前正在擴大調閱沿線監視器，追查掉落物車輛。根據道路交通管理處罰條例，貨物掉落可處汽車駕駛人新台幣3000元至18000元罰鍰。此次鐵架掉落事故總共造成8輛車受損，提醒民眾出門載貨時一定要把東西固定好，避免傷害他人並為自己惹上罰單。這起事件再次凸顯了行車安全的重要性，特別是在高速公路上行駛時，貨物的妥善固定關係到所有用路人的安全。

