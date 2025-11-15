桃園車禍會勘 建議改進48項交通設施

桃園市警察局9月起將車禍重傷事故比照死亡車禍，若發生將和路權單位、專家到現場會勘，研議改進方式，至今已會勘115處，建議改善交通工程設施48項。桃園市交通局也要求公車需全天候開啟頭燈，駕駛落實轉彎時「指差確認」動作，確保交通安全。

警方說，過去若發生死亡車禍，會與路權單位到場會勘，研議改進重點。桃園市警察局與消防局合作，由消防局提供受傷較嚴重的交通事故救護資訊，交通警察大隊再交叉比對，比照死亡事故辦理會勘。

廣告 廣告

市警局交通大隊整理消防局提供資料，篩選今年1至9月48路段共115處地點，9月起試辦為期半年的現地會勘，邀請路權單位、專家學者到場，建議改善交通工程設施計48項，透過交通工程改善降低事故。警方說明，這48項中最常見的為斑駁標線重畫，或是在道路設置分向線，分開正逆向車輛，避免因無分向線導致車輛交會。此外有些無紅綠燈路口沒有畫設慢、停的標線，也會補上。

交大大隊長李維振表示，未來將持續透過會勘機制，聚焦多元數據分析，包含事故類型分析、標線號誌檢討，並納入基層觀察與專家建議，提出精進措施，如標線重繪、調整專用車道、增設行人庇護島、標線型綠鋪人行道及強化科技執法等，透過滾動式檢討與即時調整，全面提升桃園市道路交通安全，共創安全友善的用路環境。

透過不斷宣導、執法，桃園市民國114年1至8月發生交通事故30日內死亡人數計149人，較去年同期減少43人，降低事故比率為六都第一，希望此政策推行能降低桃園重大事故。

交通局也推動交通改善措施，14日起全市市區公車全天候開啟頭燈行駛，以提高車輛辨識度，提醒其他用路人注意，降低事故風險。此外要求客運業者強化駕駛教育訓練，落實轉彎時「指差確認」動作，提醒駕駛在起步、轉彎或進出站時，確實觀察周邊車況與行人安全，並納入公車評鑑。若民眾舉報或稽查發現駕駛未落實指差確認，明年起將依照契約裁處，強化執行力道。