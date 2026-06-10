桃園車禍4死！報案Apple Watch主人疑是他 死者關係曝

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桃園新屋10日上午11時許發生重大死亡車禍。（圖／東森新聞）





桃園市新屋區今（10）日上午發生重大死亡車禍，一輛自小客車因不明原因，突然跨越槽化線逆向行駛，迎面撞上砂石車，造成駕駛及４名乘客死亡。而車內副駕駛成車內唯一倖存者，他配戴的Apple Watch受到撞擊自動報案，及時通知警消到場搶救。

才剛參加完告別式 一車親人遇死劫

該起嚴重事故造成60歲女駕駛當場明顯死亡；另外3名重傷乘客送醫搶救後仍宣告不治，分別為74歲李姓女子、65歲李姓男子及64歲張姓女子。據了解，3名罹難乘客均為駕駛親屬，分別是駕駛的堂姐、堂哥及堂嫂。60歲女駕駛今天剛辦完父親告別式，原本載著親友前往永安吃平安餐，未料途中發生憾事，一車親人天人永隔。

Apple Watch自動報案！主人疑是副駕駛

這起事故最初並非由民眾報案，而是消防局在上午11時58分接獲Apple Watch自動發出的緊急求救訊號。由於Apple Watch偵測到劇烈撞擊後，會自動撥打119，系統以語音方式回報GPS定位座標，並重複播放訊息。當時語音播報結束後，有民眾接續與消防人員通話，疑似為副駕駛座輕傷的女性乘客配戴的Apple Watch，觸發自動報案功能，因此警消能迅速掌握事故位置並派遣救援。

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該名副駕駛座女性傷者生還，約60歲，僅肢體擦挫傷，送醫時意識清楚，成為這起重大事故中，該輛車上唯一的倖存者。她表示，當時車上一群人都在聊天，不清楚車禍原因。

根據砂石車行車紀錄器畫面顯示，事故發生前，白色轎車原本正常行駛在車道內，卻突然跨越槽化線駛入對向車道，隨即與迎面而來的砂石車幾乎正面碰撞，猛烈撞擊幾乎將轎車車頂整片掀開，由於撞擊力道極大，轎車瞬間嚴重變形、車頂遭撕裂，現場零件四散。60歲女駕駛因明顯死亡，未送醫，3名乘客送醫後均宣告不治，轎車副駕駛則是受到輕傷；而35歲砂石車駕駛有擦挫傷，沒有生命危險。

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