桃園車站慰街友 人醫之愛暖心頭

桃園慈濟人醫會與人安基金會合作十五年，定期到桃園平安站，幫街友義診，農曆年前，更希望街友們平安度過寒冬，也能過個好年，連續三年舉辦夜訪送暖活動，這次一同到桃園市區的公園、車站附近的據點，夜訪46位露宿街頭的民眾，慈濟準備了禦寒的物品與衣物、福慧珍粥，而慈濟的人醫會則準備了小小的紅包，祝福這些街友，也能夠得到一些溫暖，度過寒冷的天候。

過完立春，天氣變化大，夜幕低垂時，志工依據街友的足跡，冬夜送暖。

慈濟志工 林王淑惠：「護理師，還有師兄他們都是在義診，都是長期在義診比較認識，然後你們可以關懷一下，那黃醫師可能會有一個，人醫會送的小紅包。」

慈濟志工和人醫會，長期與人安基金會合作，定期關懷街友，夜訪送暖，已經邁入第三年。

「祝福你喔，過幾天，天氣很冷，要穿暖，裡面有圍巾 (謝謝)。」

人安基金會桃園站長 謝昇樺：「感謝我們慈濟人醫會，準備了物資，還有我們的就是小紅包，能夠讓他們在過年的時候，有一個比較能夠靈活運用的，再來是說有禦寒的衣物。」

街友 曾先生：「我謝謝你們慈濟功德會，謝謝你們來看我們，雖然我有工作了，可是還是在這邊跟大家和和樂樂。」

「兩瓶八寶粥，還有襪子、圍巾、帽子。」

12位住在文昌公園的街友，因為要配合文昌廟的活動，晚上10點才能就寢，早上5點就要離開，不過至少頭頂有遮蔽物，一旁老人會館半露天的騎樓，就是另一批街友的家。

「(來這邊一年多了)，(平常有沒有在做什麼)，有，在做打掃。」

寒暄問候，給予支持的力量，對於新面孔街友，關懷更加倍。

慈濟人醫會醫師 黃崇智：「(今天)接到一個新的街友，因為他是最近才過來，而且發現他的腳已經腫得很大，是一個急性的蜂窩性組織炎，我們現在討論的結果就是，請119救護車，把他送到醫院，趕快做個緊急處理，因為不能再拖下去了。」

慈濟與慈善團體共善，幫助46位街友，度過寒冬，迎接新的一年。

