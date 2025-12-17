桃園車站變身「考古教室」 桃市教師親身走讀解密歷史

桃園市教育局舉辦「桃園車站遺跡大解密」教師研習活動，安排教師實地走訪考古現場

透過專業導覽，教師親眼目睹清代鐵路保留的軌道痕跡與日治時期的紅磚遺構

為深化在地文化教育並活化教學場域，桃園市教育局攜手桃園市文化局及交通部鐵道局，舉辦「【百年輪轉・千年史跡】桃園車站遺跡大解密」教師研習活動。本次活動打破傳統教室框架，將正在進行鐵路地下化工程的施工現場轉化為最真實的歷史教材，帶領高中職及國中小教師戴上安全帽、穿上反光背心，親臨考古發掘第一線，見證桃園從史前文明到現代鐵道的千年軌跡。

桃園市教育局表示，桃園火車站不僅是交通樞紐，更是見證城市發展的活化石。本次活動由教育局「課程發展與精緻教學中心」協辦，安排教師實地走訪考古現場，拓展教師專業視野，也為未來跨領域教學注入新的靈感與可能性。教師們在活動中親眼目睹清代鐵路保留的軌道痕跡與日治時期的紅磚遺構，這些平時深埋地底、難得一見的文化資產，如今成為最具震撼力的教材，透過實地走訪，教師不再只是講述課本上的歷史，而是能將考古現場的發現轉化為生動的課程內容。

參加活動的王老師表示，看著建物、遺構和考古出土文物時，那種深深觸動及真切的感受到自己跟歷史的光影交錯在自己的人生互文，希望把這種感動也分享給學生們。

桃園市教育局指出，教育不應侷限於圍牆之內，桃園擁有豐富的文化底蘊，未來將持續推動這類的「現地教學」活動，連結在地文史資源與學校課程。除了教師研習之外，考古遺址也鼓勵各校申請帶學生參訪，讓桃園的學子能透過教師的引導，更深刻地認識家鄉的過去與現在，培養珍視文化資產的現代公民素養。