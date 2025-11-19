桃園車站高CP值午餐新選擇！不只吃家常飯，還是帝瑪紅茶專賣店，樸實卻不簡單的異國料理，溫暖忙碌的你

桃園｜吃飯啦（好食光食堂）

桃園火車站美食林立，在大同路附近有許多經濟又划算的美食，像是陳家魯肉飯、夏烏咖啡、醬子麵食館、熾燒串烤、金奇屋簡餐、如意素食早午餐…等，有許多不同的選擇，這次來到新光大樓旁的「吃飯啦」用餐，外觀低調卻溫暖人心的小食堂，門口掛著一個藍底白字的招牌，右側畫著一隻可愛的小象，散發出一種家常卻不隨便的親切氛圍，裡面還販售許多不同口味的帝瑪紅茶茶包，來到這裡不僅吃飯還可以喝到好喝的茶飲。

交通資訊

就在桃園復興路新光大樓旁的巷弄裡，陳Q古早黑砂糖剉冰．桃園店的斜對面，所以每次吃冰時都會經過，金奇屋簡餐的隔壁，附近也有付費停車場和公有停車格可以停放，騎機車不要停門口因為路很小條，建議到復興路上找停車位。

吃飯啦專注於呈現樸實卻不簡單的家常味，讓每位走進來的客人，都能在熟悉的香氣中，找到那份屬於家的溫度，平日午餐時間用餐人潮不多，應該是知名度還未開的關係吧…

MENU

吃飯啦的菜單不多，從「阿婆的私房料理」系列，到手作飲品與茶飲，皆強調自然、安心、真食物，價格也不高，適合附近上班族或是到附近逛街的朋友享用。

帝瑪紅茶茶包

店內牆上陳列著整排來自斯里蘭卡的 Dilmah帝瑪紅茶 系列茶品，是店家與品牌合作販售的特色之一，

不論是要在用餐後買盒回家泡茶、或當作小禮物送人，都非常合適。

用餐時如果需要飲用水，也可以自行取用，目前點餐也有點紅茶折價的組合。

整體座位約16席左右，空間不大但動線流暢，窗邊自然光灑落，午後來此用餐配茶，簡單的用餐環境。

這次主要品嚐的是牛肉飯，但菜單上還有其他幾道深受好評的家常菜，像是咖哩雞飯或是沙嗲雞肉飯都蠻受歡迎的，選擇搭配一杯茶飲去油解膩剛剛好。

草莓紅茶(帝瑪紅茶)45元

這杯茶是許多女性客人最愛的飲品之一，茶湯呈現明亮的琥珀色，入口時先感受到淡淡莓果酸香，尾韻再帶出紅茶的厚實與花果香氣，甜度適中、香氣優雅。

阿婆的私房料理-牛肉飯(薑黃飯)180元

這道料理是店內的靈魂菜色，也是許多老顧客一再回訪的原因，

飯有薑黃飯和椰香飯可以搭配選擇，我選擇平常比較少吃到的薑黃飯搭配，這樣顏色對比也很鮮明，看起來就很有食慾。

一上桌就能聞到濃郁的香氣。金黃的薑黃飯鋪滿整盤，搭配燉得軟爛入味的牛肉咖哩，香氣誘人。

搭配切片小黃瓜、花椰菜、番茄與水煮蛋，讓整體口感多了清爽層次。

牛肉塊大小適中，使用慢火燉煮數小時，肉質軟嫩卻保有纖維感；

咖哩醬汁濃稠帶微辣，融合番茄與香料香，越吃越開胃，如果醬汁再多一點會更好，吃到後面沒醬有點少了一味…

薑黃飯本身香氣柔和、粒粒分明，與濃郁咖哩相互襯托，是那種吃到最後依然不膩的好味道。

在快節奏的城市中，「吃飯啦」就像是一個溫柔的停靠點，提醒我們，生活再忙，也別忘了好好吃一頓飯，喝杯好茶，沒有華而不實的包裝，卻有實實在在的料理溫度，每一道菜、每一口茶，都有著家常的好味道，如果到桃園火車站附近的話也可以試試。

吃飯啦（好食光食堂）

地址：桃園市桃園區大同路128號1樓(新光大樓旁)

電話號碼： 03 335 6780

營業時間：禮拜二～五 11:30–14:30 ／ 17:00–20:00

禮拜六、日 11:30–20:00(每週一店休)

FB

