桃園軌道願景館活化成功獲肯定 摘國家建築金獎殊榮
桃園市長張善政今（26）日上午主持市政會議，接受捷運工程局呈獻榮獲「社團法人台灣永續關懷協會第26屆國家建築金獎—公共建設優質獎」。張善政感謝捷工局同仁的努力與用心，勉勵團隊持續精進桃園軌道願景館展示與教育內容，讓市民透過願景館感受軌道建設的魅力，讓桃園軌道願景持續發光發熱。
捷工局指出，桃園軌道願景館前身為「桃園車站舊倉庫」，市府於105年公告登錄為桃園歷史建築後完成活化再利用，並於107年9月25日正式開幕營運，並曾榮獲「2019國家卓越建設獎—最佳環境文化類金質獎」及「2022建築園冶獎—桃園市公共建築景觀獎」。館內以桃園軌道發展為主軸，規劃軌道歷史區、軌道技術區、軌道願景區、軌道玩城市、軌道交通圖書室及戶外廣場等6大主題區，透過展板、互動體驗與語音導覽，呈現桃園軌道建設從過去、現在到未來的完整脈絡，同時兼具導覽、教育及觀光功能。
捷工局表示，市府也透過多元推廣活動深化民眾與軌道文化的連結，包含自108年起舉辦的「小小軌道推廣員認證」，每場次皆獲家庭與學校熱烈迴響。館方亦配合年節規劃春節、兒童節、館慶與聖誕節等主題行銷活動，以寓教於樂方式吸引更多親子走入願景館認識軌道文化。
捷工局補充，願景館除深受親子族群喜愛外，也積極與產官學界交流，邀請營建學會、工程法學會、大地工程技師公會、地工技術基金會、中原大學等團體參訪研討，分享捷運綠線工程執行成果，促進軌道技術專業對話與合作。未來市府將持續強化館內展示內容，並結合軌道建設成果，打造更完整的教育推廣平台，讓願景館成為市民了解城市發展脈動的重要場域。
