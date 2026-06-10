即時中心／連國程報導

桃園市新屋區今（10）日上午11時許發生嚴重死亡車禍！一輛白色轎車行經中山西路二段時，不明原因越過雙黃線，接著猛烈撞上對向聯結車，造成車上多人受傷，其中1人死亡、3人當場沒有生命跡象、另有2人受到輕傷。警消於11時58分獲報後立即趕往現場救援，詳細事發經過仍有待進一步釐清。

小客車駕駛當場死亡 聯結車駕駛受到輕傷

消防隊表示，60歲的小客車女性駕駛明顯死亡，車內有多人受困，消防人員到達現場立即給予破壞器材脫困並給予救護處置後送醫。無生命跡象的三人分別為2名約60歲的女性，及一名約50歲的男性。至於被撞的35歲聯結車男性駕駛有輕微擦傷，意識清楚，已經送往怡仁醫院救治。

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最新／桃園轎車對撞聯結車1死3命危 車身撞爛畫面曝

桃園新屋今（10）日發生死亡車禍。（圖／民視新聞翻攝）





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原文出處：快新聞／桃園轎車對撞聯結車1死3命危 車身撞爛畫面曝

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