桃園辦社宅營運大平台 王明鉅：交流提升治理效能

社宅營運管理大平台六都共享經驗，王明鉅副市長：持續提升社宅服務與管理品質。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長王明鉅五日上午前往中壢區，出席「一一四年度社會住宅營運管理聯繫大平台」。王明鉅表示，桃園中壢一號社宅為桃園市目前規模最大的社宅基地，本次活動由桃園主辦，特別選在此辦理，邀集國家住都中心、六都及各縣市社宅團隊齊聚一堂，透過常態性交流，深化中央與地方攜手合作，持續提升全國社宅服務與管理品質。

王明鉅指出，隨著社宅戶數逐年增加，地方面臨住戶需求多元化，建物品質、修繕時程、租金調整與延遲繳租等議題皆為營運管理重點。桃園目前已完工四大千多戶，正朝一萬戶目標穩健邁進，首批入住戶亦陸續進入換約期，相關政策與機制需同步檢視調整。本次跨縣市交流能相互借鏡成功作法，協助地方在服務住戶與維持營運間取得平衡，並整合全國累積的寶貴經驗，全面提升社宅治理效能。

廣告 廣告

桃園住都中心表示，近年持續提升維修效率、加速空戶整備及優化招租流程，使周轉效能顯著提升，平均每戶約二十二天即可完成退租與新戶簽約，有效縮短空房期間。未來將透過本大平台深化跨域協力，共同打造更穩定、安全、友善且具韌性的社會住宅體系。

包括桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲、臺北住都中心執行長簡伯殷、臺南市政府都市發展局主任秘書林惠真、臺中市住宅發展工程處副總工程司劉政宏等均一同出席活動。