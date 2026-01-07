桃園農改場開發盆花底部自動澆水 省水省工效益高

（中央社記者汪淑芬台北7日電）盆花是台灣北部重要產業，傳統灌溉耗費龐大人力，農業部桃園區農業改良場開發小品盆花專用灌溉設施，從底部自動澆水，可節省逾8成用水，省工9成以上。

桃園農改場今天發布新聞稿，設施盆花為北部重要產業，產值達新台幣4億9600萬元，占全國49.1%，主要以長壽花及聖誕紅供應節慶及春節所需，但近年因氣候異常及缺工影響盆花生產。

桃園農改場開發「小品盆花專用底部灌溉栽培端盤」，搭配智慧灌溉系統，可供生產者運用於多種盆花種類，精準給水，除減少灌溉用水與人力，還可避免葉片澆水引起病害，及肥料與農藥流失等綜效，有助穩定產量及品質。

桃園農改場說，傳統人工灌溉手持蓮噴頭，逐盆灌溉，需耗費龐大人力，新開發的底部灌溉栽培端盤，盆徑僅3吋，結合栽培床灌溉管路、透氣盆、電磁閥、土壤感測器及控制器，每一栽培床智慧灌溉建置成本約1萬元，目前已申請新型專利。

桃園農改場說，這套系統會依照盆花灌溉模式客製化灌溉程式積木，當土壤溼度感測值低於閥值（20%），就啟動自動灌溉，由於底部端盤盛水量少且介質吸水需要時間，控制程式設計巡迴2次灌溉，每次60秒，逐床判斷土壤溼度後啟動灌溉，完成灌溉後以即時通訊軟體通知，並記錄至Google試算表，農友可隨時掌握田間管理狀況。

桃園農改場估計，採用底部灌溉栽培端盤智慧灌溉相較於人工灌溉，可節省84.1%灌溉用水，僅需保留人工巡視，可省工90%以上，由於沒有傳統澆灌式的淋洗，更節省肥料及農藥50%以上。（編輯：李亨山）1150107