桃園農業成果亮眼全市農會存款達1276億 張善政：科技與合作撐起農民未來





桃園市農會6日舉行年終歲末餐會，現場氣氛熱烈。桃園市長張善政出席與全市各區農會三首長及基層農業夥伴齊聚一堂，共同回顧過去一年的豐碩成果。張善政在會中公布令人振奮的財務數據：截至114年底，桃園全市農會存款總額已高達1,276億元，放款總額達892億元，總盈餘更一舉突破7億5,465萬元，展現出桃園農業金融體系的穩健實力與亮眼績效。

張善政表示，農業發展始終是桃園市政的核心主軸。除了優異的財務數據外，市府正積極推動重大農業建設。以「桃園市肉品市場」為例，在中央與地方的協力支持下，總計畫經費投入達18.37億元，目標是建立符合國際標準的冷鏈物流體系。張市長指出，目前工程進度約46%，預計將於116年7月 正式竣工，屆時將為桃園農業產業鏈注入全新的現代化動能。



桃園市長張善政出席桃園市農會年終歲末餐會，肯定農會對於桃園市農業的貢獻。

在行銷創新方面，市府展現高度行動力，透過投入700萬元經費，成功打造 14輛農會行動直銷車隊，並搭配「行動市集」模式，將桃園優質農產品送往各大活動舞台，包含即將到來的2025台灣燈會、樂天桃園棒球場水蜜桃日及珍珠海岸音樂節等，有效縮短產地與餐桌的距離。

農業局長陳冠義也於會中盤點去年各農會的榮譽：楊梅與平鎮農會榮獲特色家政班肯定；八德區農會輔導的產銷班奪得全國十大績優殊榮；大園區農會更連續三年在「農金獎」奪標。此外，桃園、復興等區農會也在綠色照顧與農業金融合作上屢創佳績，顯示桃園農業正朝向專業化、多元化轉型。

桃園市政府強調，未來將持續導入科技與專業輔導，協助青年農民深耕，並深化食農教育與永續計畫，目標是攜手中央與基層農會，打造具國際競爭力的農業環境，為桃園農友撐起更豐收的未來。

