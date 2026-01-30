桃園農民節表彰大會登場 蘆竹茶香、大溪農產智慧品牌齊放光

蘆竹農民節表揚績優農友。





桃園市各區陸續舉辦115年度農民節慶祝活動，桃園市副市長王明鉅與蘇俊賓30日分別出席蘆竹區與大溪區農民節表彰大會，向長期辛勤耕耘的農友致敬，並表揚在茶產業、蜂蜜評鑑及農業品牌推廣等領域表現卓越的農民與農業團體，展現桃園農業升級轉型的豐碩成果。

副市長王明鉅出席「115年度蘆竹區農民節表彰大會」時表示，科技雖日新月異，但「民以食為天」始終是社會根本，而糧食生產背後的農民，更是不可或缺的重要支柱。藉由農民節活動，他代表市長張善政向所有農民表達最誠摯的感謝，並鼓勵農友重質不重量，持續生產高品質農特產品。

廣告 廣告

活動中，王明鉅頒獎表揚榮獲「114年製茶廠環境衛生安全評鑑五星級」的竹峰茗茶休閒農場，以及在「2025全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組奪下亞軍的農友曾枝湘，肯定其深耕地方茶產業的用心與成果。

副市長王明鉅致詞。

農業局長陳冠義指出，蘆竹區農特產品如蘆峰茶、蘆農米及綠竹筍享譽盛名，其中茶葉在114年更於多項全國性評鑑中屢獲佳績，展現蘆竹茶產業的競爭力。此外，蘆竹區農會在農業金融表現亦相當亮眼，截至114年12月底存款總額達194億元、放款總額133億元，總盈餘突破1.2億元，為全市盈餘第2名。

陳冠義強調，市府持續推動「桃園智慧農耕團」，整合產官學資源協助青農導入智慧科技，同時推廣食農教育，讓蓮藕、有機蔬菜、黑豬肉、綠竹筍等在地食材進入校園午餐，打造「食在地、吃安心」的農業新價值。

同日，副市長蘇俊賓出席「大溪區慶祝115年度農民節大會」，向農友致上最高敬意，並肯定大溪農業在智慧化、品牌化及產銷合作上的亮眼成果。

副市長王明鉅與貴賓合影。

蘇俊賓表示，大溪農業資源豐富，作物涵蓋綠竹筍、韭菜、稻米、葉菜、花卉及雜糧，其中大溪不僅是桃園最大綠竹筍產地，韭菜花更是北台灣最大的種植專區，在農友努力與農會輔導下，建立穩定且具競爭力的農業基礎。

他特別提到，大溪農會近年以可愛形象打造農產特色品牌，推出「韭菜寶寶」及「綠竹筍寶寶」，成功拉近農業與民眾距離，讓在地農產更貼近生活，也讓大溪農業被更多人看見。

在農業成果方面，大溪表現同樣屢獲肯定，去年蜂蜜評鑑拿下兩項特優，稻米品質亦獲獎。其中，大溪青農李姿瑩投入養蜂產業多年，在114年全國國產蜂蜜品質評鑑賽中勇奪龍眼組及荔枝組雙特等，為大溪及桃園農業爭取最高榮譽。

大溪農民節副市長蘇俊賓表揚績優農友。

農業局表示，市府長期補助大溪區農會，包括農藥肥料、生產資材、產履驗證、稻穀服務到家運費及烘乾費、韭菜花季活動、花彩節及行動直銷車購置等，強化地方農業發展量能，成為農民最堅實的後盾。

兩場農民節活動皆展現桃園農業多元發展成果，從蘆竹茶產業的精緻化到大溪農產的品牌化與智慧化，市府與農會攜手合作，持續推動產業升級、行銷推廣與食農教育，讓桃園農業不僅扎根地方，更邁向全國舞台，創造永續發展的新未來。

大溪農民節副市長蘇俊賓表揚績優農友。

更多新聞推薦

● 新北燈會2/22大都會公園開幕點燈 15米紅寶馬主燈象徵活力奔放好運啟程