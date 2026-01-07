桃園迎新春 推兩波促銷抽獎

「買年貨來桃園」系列活動開跑，張善政市長邀請民眾走進舊城區體驗春節年味。（新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政七日表示，今年桃園新春活動將從舊城區暖身起跑，串聯公有市場、老街區、商圈及各區特色產業，透過系列行銷與主題活動，讓桃園商家不僅可在最關鍵的年節檔期，端出最具代表性的商品與伴手禮，也邀請市民把握年前時機，於桃園一次買齊年貨、伴手禮與節慶用品，並走進桃園老城區，感受滿滿的年節氛圍。

張善政指出，新春首波活動由「舊城新浪漫、老城新春篇」率先登場，自一月九日至二十三日推出為期兩週的暖身行銷活動。民眾於舊城區特約店家消費滿三百元，即可獲得抽獎券（單筆消費最多五張）並投入設於景福宮或活動現場的抽獎箱，市府將於一月二十四日及二十五日每日下午四時三十分公開抽獎，將送出復古偉士牌機車、最新iPhone17 Pro等獎項，希望藉此帶動舊城商圈消費動能，吸引民眾一窺舊城再生的新風貌。

張善政也提到，除舊城活動外，二月四日至二十二日將於全市十六處公有市場推出「馬上有福」系列活動，自南門市場起跑，規劃市場妝點、年貨福袋、優惠活動及打卡好禮，並同步發送超過六萬個桃園專屬馬年紅包袋；重頭戲「二０二六桃園年貨大街」則將於二月六日至十五日，分別在桃園藝文廣場及中壢銀河廣場盛大登場。市府將攜手桃園市伴手禮協會及觀光商圈發展協會，在桃園南北兩大核心地帶，集結超過一百四十攤在地桃金好店、桃金好禮、觀光工廠及優質攤商，並規劃揮毫春聯、滿額扭蛋及假日福袋抽獎等活動，讓國人來桃園便能一次購足、滿載而歸，歡喜迎新年。