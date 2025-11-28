桃園通緝情侶街頭激烈逃逸！驚險追逐300公尺終就擒

通緝情侶拒檢狂逃300公尺被抓，毒駕又藏毒。（圖／TVBS）

一對通緝情侶在桃園街頭上演驚險追逐戲碼，最終仍難逃法網。事件發生在27日下午4點40分，桃園員警於南山街發現一名騎士未打方向燈而欲上前盤查，不料對方立即加速逃逸，引發一場街頭追逐。經過300公尺的追捕，警方成功攔截這對情侶，發現36歲游姓男子不僅涉嫌毒品案遭通緝，還在吸食毒品後駕車；而28歲的林姓女友也因涉嫌洗錢案被通緝，身上更被查獲安非他命。

追逐過程中，游姓男子見警方接近便猛催油門加速逃逸，一路蛇行且在車輛間穿梭，甚至鑽進巷弄又轉出來，警車則持續鳴笛緊追不捨。經過一陣驚險追捕，員警終於將人攔下。當游姓男子被迫下車並趴下時，後座的林姓女友因驚嚇過度而頭暈，甚至癱軟在地上。

為了成功逮捕這對通緝犯，警方出動了相當規模的警力。武陵、中路及景福三個派出所總共派出10名員警，其中包含2名女警共同參與行動。在現場，員警除了發現兩人皆為通緝犯外，還在林姓女友的衣服口袋中起獲安非他命。

武陵派出所副所長賴盈洲表示，經查該機車騎士及後座女友均因案通緝中，且騎士吸毒後駕車，其女友持有毒品，全案已依法移請偵辦。這對通緝情侶因吸毒、通緝又拒檢，最終仍難逃法律制裁，警方成功將他們繩之以法。

