桃園連環車禍！女捲車底傷勢曝 波及8車2機車
桃園市中壢區龍岡路20日發生一起連環交通事故。一名20歲劉姓男子駕駛自小客車行經龍岡路一段往龍岡路二段方向時，車輛突然失控，撞上停在路邊的轎車，並進一步波及前後共8輛車與7輛機車，正在取物的69歲莊姓婦人也遭撞擊受傷。
中壢交通中隊表示，事故發生於20日13時許，劉男駕車直行時不慎與停放於路邊的自小客車發生碰撞，撞擊力道向前波及另外一輛停放汽車及7輛機車。
劉男本人手部及臉部出現擦、挫傷；莊姓婦人當時正從被撞車輛右後車門放東西，受到重大的衝擊力，婦人被撞飛接著被飛起的轎車壓過，全身多處擦、挫傷，所幸無生命危險。
警方指出，劉男經酒測值為0，初步排除酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
警方提醒，駕駛行經路邊有車輛停放或民眾上下車、取物時，務必減速慢行、保持安全距離並注意四周路況，避免因分心或疏忽造成事故，確保用路安全。
東森新聞關心您
危險行為，請勿模仿
