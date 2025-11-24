桃園逾20警抓毒犯！ 街頭警匪追逐 開8槍擊胎逮人

桃園市 / 綜合報導

桃園市發生警匪追逐事件，24日下午警方在桃園區三民路，攔查一輛違規迴轉的轎車，46歲許姓女駕駛卻拒檢逃逸，沿路危險駕駛並衝撞警車兩次，最後警方追到龜山區，朝輪胎開8槍制止逮人，並在車上搜出4種以上的毒品！警方動員超過20名警力圍捕，過程中造成2名員警受傷，好險沒有大礙，嫌犯也已經被帶回偵辦。

警笛聲大響員警迅速下車，在車陣中衝上前，朝白色轎車輪胎連開好幾槍，接著員警拿出警棍，朝駕駛座車窗猛砸，喝令駕駛下車，將駕駛拉出車外，迅速壓制在地，此時支援警力也趕到，迅速控制場面，眾多警力不敢鬆懈，將女駕駛團團包圍，因為她剛剛拒檢逃逸，死命跑給警察追，過程中還兩度衝撞警車。

廣告 廣告

目擊民眾說：「先看到警察在追白色的休旅車，然後後來停了之後，然後才有槍聲。」民眾聽到巨大聲響，嚇壞跑出來查看，事發在24日下午，桃園市桃園區三民路一段與自強路口，警方攔查一輛違規迴轉的轎車，結果46歲許姓女駕駛，拒檢逃逸警方一路追到龜山區，朝輪胎開了8槍，才制止嫌犯順利逮人，事後在嫌犯車上，搜出包括安非他命海洛因，等多種毒品。

桃園市桃園警分局副分局長王智瑋說：「車內起獲毒品，吸食器等贓證物，全案依涉嫌毒品，及公共危險等罪嫌送辦。」警方打中嫌犯車輛，兩個前輪以及右後輪，但圍捕過程中因為緊急剎車，又持器械破窗兩名員警分別，頭部及手部擦挫傷，目前嫌犯已被帶回偵訊。

原始連結







更多華視新聞報導

桃園警匪追逐！ 租賃車違停拒檢 蛇行狂飆撞騎士

高雄警匪追逐！ 駕駛拒檢自撞被逮「搜出煙彈」

拒檢撞警車！失控衝文化中心廣場 車內搜出喪屍毒

