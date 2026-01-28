桃園過嶺國小動工 可收858人
桃園市中壢過嶺地區人口逐年攀升，當地中平國小是總量管制學校，為因應周邊地區人口日益成長的教育需求，市府規畫興建過嶺國小及幼兒園校舍，28日動土，將打造結合托嬰、幼兒園至國民小學的一貫式教育場域，預計民國116年8月優先完成非營利幼兒園建置，117年8月全案竣工啟用。
過嶺國小新建工程總經費8.7億元，將興建8幢建築物，包含非營利幼兒園暨附設托嬰中心、國小教學大樓3棟、行政大樓、圖書館、廚房及司令台等設施，校園並規畫運動場、綠地、生態空間及多功能教學場域，另有50席汽車及34席機車停放空間，其中教育部國民及學前教育署補助經費約6020萬元。
市長張善政參加動土典禮時指出，過嶺地區位於中壢與楊梅區交界，人口成長快速，整個桃園與其他縣市不同，人口逆勢成長增加，今年即將新建及正在動工的學校共有8所，預算加總百億元以上，過嶺國小工程特別感謝教育部支持經費6000萬元，從托嬰、幼兒園到小學一應俱全，是給過嶺地區發展最好的保證，讓更多家庭可以安心搬來，當地的繁榮指日可待。
過嶺國小校舍規畫普通班24班、特教班1班，可容納706名學生，非營利幼兒園規畫5班，可容納104名幼兒，另附設0至2歲公托中心，可收托48名嬰幼兒，合計校園可服務人數858人。
市府新建工程處表示，工程以「校園聚落式配置」為主要規畫理念，採多棟量體分散配置，保留教學空間使用彈性，並透過風雨走廊串聯各教學與活動空間。校園動線以人行優先為原則，明確區隔人車流線，全面提升使用安全性。
其他人也在看
畫出心中的那匹馬！正興國小學生用平板創作一百九十匹「夢想馬」
記者王正平／高雄報導 今年是馬年，高雄市正興國小六年級學生，用平板畫出心中的「那一匹…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
過嶺國小新建工程開工 張善政：打造全齡一貫優質學習場域
桃園市長張善政28日下午前往中壢區，出席「桃園市中壢區過嶺國民小學新建工程」開工動土典禮。張市長表示，過嶺地區位於中壢與楊梅交界，近年人口快速成長，為滿足在地就學需求，市府規劃新建過嶺國民小學，總經費約8.79億元，其中獲中央補助約6,020萬元。未來透過中央與地方攜手合作，打造涵蓋0至12歲一貫式教育場域，結合公托、幼兒園及國民小學，提供連續且優質的學習環境，除讓家長安心育兒、學童就近入學外，更是奠定過嶺地區長遠發展的重要基礎。張善政指出，桃園市人口持續逆勢成長，市府近年積極推動新建校舍及擴建工程，已投入約百億元預算加速補足教育量能。針對過嶺國小工程進度，目前規劃於明（116）年8月優先完成非營利幼兒園建置，並於117年8月全案竣工啟用，期盼工程如期如質完工，展現市府對教育發展的高度重視。教育部國民及學前教育署學前組長王慧秋表示，在各縣市人口普遍下降的趨勢下，桃園市因人口逆勢成長而推動過嶺國小新建工程，具有指標性意義。該校整合托嬰中心、幼兒園及國小，落實0至12歲一貫式教育，呼應行政院「安心養育」政策方向，有助減輕家長育兒與就學銜接負擔。中央將持續支持地方教育建設，期盼工程順利推動，台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
托嬰、幼兒園到國小一貫式教育 斥資8.79億中壢過嶺國小開工
桃園市政府因應中壢區雙嶺段周邊地區人口日益成長的教育需求，以總經費約8.79億元規劃興建過嶺國小及幼兒園校舍，今（28）日舉行過嶺國小新建工程開工動土典禮，由市長張善政主持。未來將打造結合托嬰、幼兒園至國小的一貫式教育場域，提供當地學童完整、多元且優質的學習環境。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
虐童零容忍 南市懲處不當管教教保人員及幼兒園
有關臺南市安南區某私立幼兒園發生教保服務人員對幼兒不當管教及體罰事件，南市教育局依法對主要行為人劉姓教保員裁處新臺幣40萬元罰鍰，並認定其終身不得聘任為教保服務人員；另對搭班陳姓助理教保員裁處6萬元罰國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
海巡署舉辦四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用
[NOWnews今日新聞]海洋委員會海巡署於今(28)日，在台南市四草漁港，舉辦南部分署第11岸巡隊四草漁港安檢所新建廳舍落成啟用儀式，新建廳舍兼具綠建築理念與現代化設施，以優化基層工作環境，並象徵海...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
攻車用電子 虎山入股緯恩
車用把手與鏡頭廠虎山（7736）擴大車用電子布局，28日宣布以6,000萬元參與緯恩工業（TBM）現增案，並取得董事席次。虎山說明，將結合兩家公司之長，共同投入整合鏡頭、感測器與車燈的融合式產品開發，強化介入次世代智慧車用電子應用。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美談判 朝野別走到政治對撞
台美貿易談判進入最後關鍵階段，汽車、醫材、農產品等關稅細節陸續浮上檯面，社會關注度自然升高。這本是攸關產業與民生的重要議題，卻也迅速被捲入政治攻防，彷彿只剩下「挺或反」、「開放或賣台」的二分法，反而模糊了真正該討論的重點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
俄羅斯無人機襲擊烏克蘭客運列車 至少造成5人死亡
[Newtalk新聞] 《路透社》（Reuters）報導，烏克蘭東北部哈爾科夫地區一輛載有超過200名乘客的客運列車，27日遭到俄羅斯無人機攻擊，造成至少5人死亡，多人受傷。檢察官表示，這是一起蓄意恐怖主義行為，現場發現5具屍體碎片。 據烏克蘭檢察官辦公室指出，一架俄羅斯無人機直接擊中列車，另有兩架無人機攻擊鄰近區域。該列車從靠近匈牙利和斯洛伐克邊境的喬普（Chop）出發，前往巴文科韋（Barvinkove），事發時位於哈爾科夫地區一處村莊附近。受擊車廂內有18名乘客，照片顯示至少兩節車廂在雪地鐵軌上燃燒。 烏克蘭總統澤倫斯基在Telegram上譴責此攻擊為「恐怖主義」，強調沒有任何軍事目的，並呼籲國際社會加強對俄羅斯的施壓，以保護生命。副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）也稱這是「俄羅斯恐怖的直接行為」。烏克蘭鐵路公司（Ukrzaliznytsia）執行長佩爾茨沃斯基（Oleksandr Pertsovskyi）感謝乘客和救援團隊的疏散努力，並承諾列車將繼續運營，但將加強安全措施。 這起事件凸顯俄烏衝突持續惡化，俄羅斯頻繁使用無人機攻擊烏克蘭民用基礎設施，引發國際譴責。烏克蘭新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 262則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 238則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 54則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 41則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前 ・ 37則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 227則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 69則留言
Mazda2、CX-3傳出今年將停產，CX-20可能全面接管小車市場
2014年問世的現行Mazda2、CX-3，銷售至今都已超過10年，雖然去年12月雙雙推出新年式車型，並未有改款計畫，但有日本媒體收到經銷端流出的消息，表示CX-3將於今年3月底停止生產，Mazda2也傳出有可能會在今年6月底停止生產，並提到訂單如果達到生產額度的上限將會停止接單，但是否會有後繼車？何時準備交棒？目前官方依然保密到家。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言