桃園過嶺國小動工 可收858人

桃園市政府興建中壢區過嶺國小及幼兒園校舍28日動土，打造結合托嬰、幼兒園至國民小學的一貫式教育場域，預計民國116年8月優先完成非營利幼兒園建置，117年8月全案竣工。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢過嶺地區人口逐年攀升，當地中平國小是總量管制學校，為因應周邊地區人口日益成長的教育需求，市府規畫興建過嶺國小及幼兒園校舍，28日動土，將打造結合托嬰、幼兒園至國民小學的一貫式教育場域，預計民國116年8月優先完成非營利幼兒園建置，117年8月全案竣工啟用。

過嶺國小新建工程總經費8.7億元，將興建8幢建築物，包含非營利幼兒園暨附設托嬰中心、國小教學大樓3棟、行政大樓、圖書館、廚房及司令台等設施，校園並規畫運動場、綠地、生態空間及多功能教學場域，另有50席汽車及34席機車停放空間，其中教育部國民及學前教育署補助經費約6020萬元。

廣告 廣告

市長張善政參加動土典禮時指出，過嶺地區位於中壢與楊梅區交界，人口成長快速，整個桃園與其他縣市不同，人口逆勢成長增加，今年即將新建及正在動工的學校共有8所，預算加總百億元以上，過嶺國小工程特別感謝教育部支持經費6000萬元，從托嬰、幼兒園到小學一應俱全，是給過嶺地區發展最好的保證，讓更多家庭可以安心搬來，當地的繁榮指日可待。

過嶺國小校舍規畫普通班24班、特教班1班，可容納706名學生，非營利幼兒園規畫5班，可容納104名幼兒，另附設0至2歲公托中心，可收托48名嬰幼兒，合計校園可服務人數858人。

市府新建工程處表示，工程以「校園聚落式配置」為主要規畫理念，採多棟量體分散配置，保留教學空間使用彈性，並透過風雨走廊串聯各教學與活動空間。校園動線以人行優先為原則，明確區隔人車流線，全面提升使用安全性。