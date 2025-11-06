桃園過嶺路口車流大 行人險象環生！市府改善3處標線號誌

桃園市過嶺地區民族路六段與高鐵南路口平時車流量極大，民眾反應過馬路穿越高鐵橋下後至安全島，卻無燈號管控、標線不清，民代6日上午邀集相關單位進行會勘。（廖姮玥攝）

桃園市過嶺地區民族路六段與高鐵南路口平時車流量極大，民眾反應過馬路穿越高鐵橋下後至安全島，卻無燈號管控、標線不清，民代6日上午邀集相關單位進行會勘。市府交通局回應，將針對3處標線、號誌等改善，並增設告示牌面，提醒該路口應以行人通行優先。

過嶺地區為新屋、觀音、中壢的交界，車流量極大，其中民族路六段與高鐵南路口，因該路口為高鐵橋下雙向約6車道，行人穿越秒數僅30秒，過路口時還需經分隔島及轉彎處，行人穿越時，除步行通過路口，還需要閃避轉彎車等，民眾反應路口不僅標誌不清，轉彎處也無號誌，十分危險。

桃園市過嶺地區民族路六段與高鐵南路口平時車流量極大，民眾反應過馬路穿越高鐵橋下後至安全島，卻無燈號管控、標線不清，民代6日上午邀集相關單位進行會勘。（廖姮玥攝）

民進黨籍議員陳睿生表示，該路口鄰近住宅區，屬於四鄉鎮都市計畫的中心，上下班時段交通壅塞，交通複雜，導致行人通過行穿線時仍受車輛影響，經會勘後，盼交通局加強現有行穿線標示，並增設牌面改善，保障行人安全。

交通局回應，民族路六段右轉往新屋方向與台31線高鐵南路六段口的行穿線常有人車爭道情形，經會勘決議於近路口處增設當心行人標字及標誌牌面，並將既有行穿線增設綠底鋪面，以加強駕駛人辨識及提醒效果，另外在接近轉彎處的路面，增加「注意行人」的字樣，提醒駕駛人，及在安全島上增設牌面提醒該路口應以行人通行優先。

