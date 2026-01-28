桃園過年走春零卡關 必知替代道路一次看

返鄉尖峰13、14日最塞 桃警公布避堵路線。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】今（115）年春節連續假期（2月14日至22日）共9天。依據過往經驗，交通尖峰集中在2月13、14日，屆時桃園市各高速公路交流道、桃園火車站及高鐵站將湧現大量返鄉人車潮。桃園市警察局已加派警力與義交在重要路口加強疏導，並協調各站點維持秩序；同時成立交通監控中心，整合天羅地網監視系統、即時影像與各交通資訊平台，嚴密監控路況，隨時調度警力確保交通順暢。

警方呼籲民眾避開尖峰時段與易壅塞路段，優先選擇大眾運輸，並善用替代道路，配合管制措施，讓假期不被塞車困擾。桃園市警局研判不同時段車流特性不同：連假首日及前一日以返鄉及大眾運輸需求為主，重點集中在各交流道與旅運樞紐；除夕前周末上午則出現年貨採買潮，傳統市場與量販店周邊車流增加。連假期間下午時段，武嶺橋及瑞安路往大溪交流道、石門水庫往龍潭交流道方向，以及青埔賣場周邊最易壅塞，建議用路人提前規劃路線。

替代路線重點如下：大溪、龍潭地區前往角板山公園，往北可改走台7乙線，往龍潭方向則利用高原交流道避開主車流；大溪老街部分，往北可由台3線接三鶯交流道，往西則從武嶺橋右轉大鶯路前往三鶯交流道。青埔華泰名品城進場建議走永信路或洽溪路，離場時沿華泰名品城大道左轉領航北路離開。

國道部分，國道1號平鎮系統交流道南向入口匝道將於2月17至19日（農曆初一至初三）每日上午5時至12時封閉，用路人請提早改走中壢或幼獅交流道。連假期間大溪往返三峽地區，鶯歌系統及大溪交流道車流量大，建議多使用台3線作為替代道路。高公局將持續監控車流，必要時實施嚴格匝道儀控，請民眾隨時留意路況資訊，適時改道行駛，共同維護春節交通順暢。(圖/警方提供)