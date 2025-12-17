桃園違建屋主要付拆除費 每平方公尺最高1700元

桃園市政府訂定「桃園市強制拆除違章建築收費自治條例」，針對強制拆除案件向違建人收取拆除費用，打破過去由全民公帑買單的不合理現狀。（桃園市建管處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園每年要花2000萬元公帑負擔違章建築拆除費，不但助長違規人僥倖心態，也導致違建數不減反增，遂增訂「強拆違建收費自治條例」依不同建材收取每平方公尺200元至1700元代拆費，17日無異議通過議會工務類小組審查，周五送大會再送中央核備，最快明年上半年上路。

建管處表示，長期以來，違建拆除經費均由市庫支應，近年每年都編列約2000萬元，間接排擠其他市政預算，也變相讓守法市民替違建人分擔成本，目前全台已有10縣市訂有違建強拆收費相關辦法。

為有效遏止違章建築並落實違建人應自行付費原則，桃園市政府訂定「桃園市強制拆除違章建築收費自治條例」，針對強制拆除案件向違建人收取拆除費用，打破過去由全民公帑買單的不合理現狀，待自治條例通過後，經強制拆除的違建費用將由違建人自行承擔，不僅維護社會公平正義，更是為了嚇阻違建增長的必要措施，讓違建人在動工前，必須審慎評估隨之而來的鉅額代價。

「蓋違建不但會被拆，而且要自己付錢！」建管處長莊敬權指出，收費條例明定拆除費用依「構造類別」及「拆除難易度」分級計價，每平方公尺費率介於200元至1700元之間。他舉常見的「農地大型違規鐵皮工廠」試算，若違建面積達1000坪（約3300平方公尺），且結構複雜、執行難度高，依最高費率計算，違建人將面臨約500萬元的拆除費用追償，違規代價相當驚人。

莊敬權強調，新制上路後，將優先鎖定「施工中大型違建」及「影響公共安全」最優先案件執行拆除並追討費用，透過高額的拆除成本壓力，期盼能從源頭遏止農地工廠搶建歪風，守護國土安全與都市景觀。

建管處呼籲，民眾如有建築需求，務必依法申請執照，切勿心存僥倖搶建，否則違建一旦被查獲，若不是自行拆除而是被市府強制拆除，未來面臨的不只是建物被拆，更有一筆數百萬元的拆除帳單在後面等著支付，實在得不償失，自治條例將待大會通過後，於明年農曆年前送中央核備。

