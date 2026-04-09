桃園違規食品廣告逾6萬件、暴增6成 減肥、美白最猖獗

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桃園市衛生局公布114年度查處結果，共查獲611件違規食品廣告，較前一年大幅增加62％，顯示誇大不實廣告仍相當猖獗。（圖／桃園市衛生局）

桃園市衛生局公布114年度查處結果，共查獲611件違規食品廣告，較前一年大幅增加62％，顯示誇大不實廣告仍相當猖獗。其中以網路平台占79％最多，且個人賣家比例高達61％，成為違規主要來源。

衛生局分析常見違規宣稱前3名，以減肥瘦身最多：有身材對照圖片，宣稱吸附吸油、燃脂、阻斷脂肪吸收，其次為皮膚美容：抗老、淡斑、美白回春、祛痘養顏，第三則是新陳代謝：解酒、控醣、促進循環等，皆屬常見違規話術，甚至涉及「醫療效能」宣稱。

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衛生局指出，近期查獲有民眾將蝦皮等電商帳號借給他人使用，由對方刊登違規食品廣告販售商品，帳號出借者與實際刊登者，可能被認定為「共同行為人」，將一併受罰！也就是說：不是你賣的，也可能要一起負責。

衛生局表示，依食品安全衛生管理法規定，食品廣告如涉及誇大不實、易生誤解或醫療效能，則違反該法第28條規定，可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；如宣稱醫療效能，可處新台幣60萬元以上500萬元以下罰鍰，另針對累犯與電視廣告，將採加重處分，提醒業者及民眾切勿以身試法。

衛生局說明，食品僅為提供熱量及人體所必須之營養素並不具任何療效，對於廣告內容務必「停」下先冷靜判斷是否誇大；「看」清楚標示與說明；「聽」取專業醫事人員建議，才能正確選購安心吃！民眾如發現食品廣告疑似違規情形，食品安全檢舉專線0800-285-000檢舉或向衛生局通報，衛生局將嚴格查察。

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