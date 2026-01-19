桃園遭指社宅進度慢？都發局長嚴正駁斥：不減速反增4基地

桃園市都發局長江南志(右一)強調桃園社宅不僅未減速，更逆勢新增4處基地，力拚119年自建達1.1萬戶。(蔡依珍攝)

賴清德總統喊出8年興建13萬戶社會住宅支票，內政部日前卻將目標下修，部長劉世芳更點名桃園等4都出現「速度變慢」狀況。對此，桃園市都發局長江南志嚴正駁斥：「當然沒有變慢！」強調桃園社宅不僅未減速，更逆勢新增4處基地，力拚119年自建達1.1萬戶，他也趁機向中央喊話，財務壓力大家都有，中央應尋求解方並支持地方的「可負擔住宅」政策，而非逕自喊停。

針對內政部指稱地方政府社宅推動速度變慢，導致中央目標下修一事，江南志直言，桃園原來就全力在衝刺社宅數量，張市府上任時喊出桃園自建目標1萬戶，目標在下屆市長任期結束前的民國119年全數達成，光是今年底前動工的數量即可完成1萬戶目標，上任後更是持續盤點，近期新增平鎮泳池、新明市場、新屋機六及蘆竹行政園區等4個新基地，屆時總量可望推升至1.1萬戶，「桃園不但沒放慢，還在持續增加！」

江南志表示，劉世芳去年12月22日曾率團拜會市長張善政，雙方就社宅興辦、包租代管及租金補貼等議題交換意見。面對中央稱因財政問題，社宅自建腳步可能停下來，江南志認為，財務壓力是中央與地方共同面臨的課題，為了落實居住正義，應該集思廣益想辦法，而非遇到困難就喊卡。

江南志進一步指出，桃園正嘗試透過「可負擔住宅」等模式另闢蹊徑，解決居住問題，希望中央能給予支持，而非單方面縮減目標。他也提醒，中央在桃園也有承諾興建近8千戶社宅，希望中央能信守對桃園市民的承諾，與地方政府攜手合作兌現支票，而非將進度落後歸咎於地方。

