桃園選戰未啟聲量先熱 康仁俊點出「真正走進地方的人不多」何志偉成少數例外 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導

2026桃園市長選戰尚未正式開跑，民進黨內可能人選名單卻持續延展，從何志偉、王義川、蔡其昌、王世堅、林佳龍，到總統府發言人張惇涵、環境部長彭啓明等人都被點名，引發各界高度關注。然而，政治評論員康仁俊近日在個人臉書撰文，從與何志偉超過十年的交情切入，分享他觀察到的「實際走入桃園的人並不多」的現象。

康仁俊回憶，兩人相識於何志偉擔任台北市議員時期，雖非政論節目固定來賓，起初僅是點頭之交，但何志偉熱情又真誠的性格讓他留下深刻印象。他笑說，每次相遇，何志偉總會大喊「哥～姊～」，態度自然不做作，一開口就讓人感到親切。

廣告 廣告

他也分享了一段小插曲：某次錄影前，何志偉遠遠看到他後竟跳著跑來，提醒他「聽說你常脹氣，要多做開合跳」，並當場示範、甚至邀他一起跳。康仁俊笑稱，那三分鐘讓他累得氣喘吁吁，但這份單純與熱情，正是何志偉個性的寫照。

隨著何志偉轉任總統府副秘書長，兩人見面機會減少。康仁俊透露，幾個月前再度碰面時，他問起對方怎麼老是在桃園，還戲稱「是不是太閒、準備選舉？」何志偉則僅笑回：「想多了解地方，多認識朋友，多走動。」這份回答讓他感受到對方的一貫性格，「甚至傻得讓人心疼」。

在外界熱議民進黨「大咖名單」之際，康仁俊指出，選戰前期人選往往越傳越多，但地方選舉真正關鍵不在名氣，而在意願與投入。他觀察，與被點名的其他綠營大咖相比，何志偉雖然年輕，卻並非政治素人，而且過去半年多來幾乎把週末都投入桃園行程，「沒有特別營造新聞點，也沒有刻意曝光，但確實一步一步走進地方」。

他形容，何志偉多年來的個性始終如一，不靠聲量累積存在感，而是以行動累積信任。「這樣的投入方式或許不顯眼，卻非常踏實。」

康仁俊強調，他並非民進黨籍，也沒有從政打算，只是單純記錄自己所看到的。他在貼文最後寫下：「你的努力我都有看見，希望你能獲得更多人的肯定。」

在民進黨桃園市長參選人選仍未敲定的此刻，康仁俊的觀察提供另一個角度：在一長串被點名的重量級名單中，真正長期走在桃園、與地方保持實際接觸的人似乎並不多，而何志偉正是少數之一。民進黨最終將徵召誰披掛上陣，仍備受各界關注。

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

立院跨黨派國會外交赴巴拉圭 江啟臣以牛肉麵妙喻台巴關係

溪州公園森林木棧道區改善計畫完工啟用 王惠美盼提升周圍經濟效益

【文章轉載請註明出處】