桃園選手勇奪世界盃蹼泳巡迴賽4金6銀5銅 張善政鼓勵持續努力再創佳績





桃園市選手參加「2025年CMAS世界盃蹼泳巡迴賽」勇奪4金、6銀、5銅的優異成績。桃園市長張善政10日於市政會議中給予表揚並表示，桃園運動培訓從國小、國中到高中有完整鏈結與規劃，此次獲獎展現訓練成果以及國際接軌。他也勉勵選手再接再厲，為桃園爭取更多榮耀。

青溪國中校長廖家春表示，桃園蹼泳發展扎根基層，多數選手自國小開始訓練，透過青溪國小、青溪國中無縫銜接至桃園高中，形成穩定的三級選手培育機制。本次在世界盃取得突破性成績，歸功於學生勤奮訓練、教練專業指導，以及校方與家長大力支持，感謝市府與議員持續協助校園體育發展，這份殊榮屬於所有市民。



桃園選手勇奪世界盃蹼泳巡迴賽4金6銀5銅，桃園市長張善政鼓勵持續努力再創佳績。

教育局表示，本次賽事中青少年女子組表現尤其亮眼，陳紫萱分別於400、800及1,500公尺水面蹼泳項目摘下3面金牌，翁幼家也在200公尺水面蹼泳奪金；青少年男子接力隊同樣表現優秀，拿下第三名佳績，展現強勁競爭力。

教育局指出，本屆代表隊由青溪國中廖家春校長與陳嘉儒教練率隊，選手包含青溪國中康伯綸、鞠睿駿、呂濬宇、楊雙伊、蔣宜瑾，以及桃園高中陳紫萱、翁幼家、楊凱棣、許峻維、涂詠傑。市府將持續提升基層訓練量能，打造優質體育環境，讓更多桃園孩子站上國際舞台。

