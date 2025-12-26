桃園選手許明睿奪福林匹克運動會空氣手槍銀牌 張善政接見表揚

桃園市長張善政於市府接見桃園市聽障射擊選手許明睿。圖：市府提供

桃園市長張善政今（26）日於市府接見桃園市聽障射擊選手許明睿，表揚許明睿在「2025年達福林匹克運動會」（Deaflympic）10公尺空氣手槍混合組賽事中勇奪銀牌。張善政表示，許明睿曾就讀桃市新明國中及平鎮高中，目前是台北市立大學學生，對許明睿一路走來的努力與成長，外界有目共睹，此次在國際舞台獲得銀牌，不僅為國爭光，也展現桃園體育實力，期勉許明睿未來持續精進、再創佳績。

聽障射擊選手許明睿表示，感謝教練與隊友在比賽期間持續給予鼓勵與支持，協助穩定心情、專注應戰。資格賽首日表現未如預期，但在教練與隊友的鼓勵下，於混合賽事中逐步調整狀態，發揮得越來越好，最終順利奪得銀牌。許明睿也表示，未來將持續努力，以挑戰金牌為下一階段目標。

廣告 廣告

體育局表示，達福林匹克運動會（Deaflympic）為四年一度舉辦之國際最高層級聽障運動賽會，我國共獲1金6銀6銅，其中許明睿與我國射擊好手高雅茹搭配，發揮個人技巧及心理素質，合力於混合組10公尺空氣手槍奪得銀牌。

體育局並指出，許明睿歷年來於國內外賽場上屢獲佳績，除本屆達福林匹克運動會勇奪銀牌外，於上屆(2022年)也獲得男子個人10公尺空氣手槍銅牌，並獲2024年漢諾威世界聽障射擊錦標賽男子25公尺手槍銅牌及2022年東南亞射擊錦標賽團體手步槍金牌。國內賽場上更於113、111年全國身心障礙國民運動會蟬聯男子10公尺空氣手槍金牌，以及111-113年全國中等學校運動會團體10公尺空氣手槍蟬聯金牌。許明睿射擊競賽表現出色，曾獲頒桃市112年「推行體育有功人員及團體表揚」傑出運動選手獎，未來將代表桃園市參加「115年全國身心障礙國民運動會」，市府將持續提供訓練與後勤支援，協助選手全力備戰。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

假旅行真打黑工！泰籍女仲介61人組團來台 入境桃園機場被逮

桃園百倍奉還倒數5天 市民卡APP加碼抽萬元儲值金