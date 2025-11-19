桃園選舉綠營大咖人選頻傳 康仁俊點一人：真正走入基層

政治評論員康仁俊強調，地方選舉的關鍵不在名氣，而在參選者的意願與投入程度。（圖／翻攝自康仁俊臉書）

2026桃園市長選戰尚未正式起跑，綠營可能人選名單卻持續擴大，包括何志偉、王義川、蔡其昌、王世堅、林佳龍，甚至總統府發言人張惇涵、環境部長彭啓明等皆被點名，引發外界關注。政治評論員康仁俊近日指出，地方選舉的關鍵不在名氣，而在參選者的意願與投入程度。與其他民進黨被點名人選相比，何志偉過去半年多來一股腦投入桃園地方行程，「沒有新聞點、沒有刻意曝光，但確實走進地方」。

康仁俊回憶，他與何志偉相識超過10年，最早是在他擔任台北市議員期間。兩人一開始僅是點頭之交。讓他印象深刻的是何志偉的熱情，每次見到人總是大喊「哥、姊」卻並不造作，也不會讓人感到壓力，反而因其真誠而留下深刻印象。

隨著何志偉轉任總統府副秘書長，兩人見面機會變少。幾個月前再度碰面時，他詢問對方近況，何志偉告訴他假日幾乎都在桃園。康仁俊開玩笑質疑他是否「太閒、準備選舉」，但何志偉僅笑回「只是想多了解地方，多認識朋友，多走動。」

康仁俊坦言，他曾提醒何志偉，這樣默默走動外界不一定知道，但何卻回應「哥，你知道我，我就是這樣」，讓他感到對方性格始終如一，傻得讓人心疼。

在桃園選情引發討論之際，康仁俊提到「大咖名單」現象。他表示，選戰前期的可能人選往往越傳越多，但地方選舉的關鍵不在名氣，而在參選者的意願與投入程度。與其他民進黨被點名人選相比，何志偉雖較年輕，但並非政治素人，且過去半年多來一股腦投入桃園地方行程，「沒有新聞點、沒有刻意曝光，但確實走進地方」。

他形容，何志偉的性格多年如一，不靠聲量累積存在感，而是以實際行動接觸地方，這樣的投入方式或許不顯眼，但非常踏實。

康仁俊強調，他並非民進黨籍，也無意從政，只是簡單紀錄自己所看到的。最後，他更向何志偉喊話，「你的努力我都有看見，希望你能獲得更多人的肯定。」

