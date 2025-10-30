桃園邁向AI智慧產業與綠能永續城市 大園沙崙智慧產業園區今動土
桃園市長張善政今（30）日上午前往大園區，出席「桃園市沙崙智慧產業園區動土典禮」。張善政表示，桃園是台灣科技產業的重鎮，面臨全球國際關稅亂局，桃園產業仍展現堅毅韌性，選擇在桃園落腳開發、設廠的需求持續增加。沙崙智慧產業園區開工動土後，也象徵桃園邁向AI智慧產業與綠能永續城市的重要里程碑，為地方創造就業機會與產業投資動能。
張善政說明，沙崙園區定位為智慧產業園區，園區肩負重任協助整體產業升級發展，且緊鄰航空城，地理位置優越，也鄰近西濱快速道路台61線，交通條件便捷，開車15分鐘可達桃園國際機場，25分鐘可至台北港。沙崙智慧產業園區開發總面積約9.45公頃，完工後可提供約6.23公頃產業用地，市府預計在兩年內進行土地標售作業，致力吸引更多桃園的產業業界前來進駐。
地政局說明，沙崙智慧產業園區開發案已於今(114)年9月22日核定開發許可，園區並於今年10月20日奉准設置，預計於117年完工招商。園區同時緊鄰大園工業區、觀音工業區及桃園科技工業園區等產業聚落，可提升供應鏈整合效益，並與桃園航空城開發計畫相互呼應，形成完整的產業發展網絡。
地政局表示，沙崙智慧產業園區是依《產業創新條例》於大園區沙崙里辦理開發，預計將引進AI人工智慧、資訊技術、大數據物聯網等相關產業，開發完成後可創造超過400個就業機會，帶動地方經濟成長，並推動桃園AI智能產業升級。
地政局指出，為響應國家再生能源政策，沙崙智慧產業園區將規劃太陽能發電系統促進再生能源擴大運用，輔導進駐廠商於照明、採光、用電系統採節能設計，降低能源消耗，共同實踐永續發展的目標。同時為迎接園區未來營運階段的高運量與智慧管理需求，亦將導入智慧園區管理系統，整合智慧節電提升電力系統運轉效率、智慧水管理減少漏水率、智慧空氣監測園區空氣品質，打造以「綠智慧」為核心概念的產業示範園區。
