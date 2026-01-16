桃園郵局卸新任局長交接 吳進益接棒掌舵引領桃郵再啟新局

【民眾新聞網方健龍綜合報導】桃園郵局今（16）日上午舉行卸、新任局長交接典禮，在中華郵政公司副總經理陳棟梁監交下，卸任局長康嘉芳正式將印信交接予新任局長吳進益，交接活動並邀請中華郵政工會理事長林榮州、地方政要及貴賓蒞臨觀禮，典禮過程在隆重和諧氛圍中圓滿順利完成。

桃園郵局指出，新任局長吳進益於79年進入中華郵政服務，由基層工作員做起，歷任新竹郵局企劃行銷科股長、郵務科快捷股、投遞股股長，各級支局經理、新竹郵局企劃行銷科科長、一等乙級局副理、經理等職務，資歷完整。吳局長接任後將秉持「傳承、穩健、創新」的精神，持續深化服務品質，強化內部管理與風險控管，以回應民眾的期待與社會潮流。

新任局長吳進益表示，展望未來，將與大家攜手合作，發揮團隊力量，營造友善的職場環境，讓每位同仁都能安心工作及發揮專業，貫徹以「目標清楚、執行到位、成果可見」作為管理方向，管理重點則聚焦於：1.結合桃園產業與人口優勢，強化郵務、物流與壽險業務的整體綜效；2.加強防制金融詐騙，第一線守護國人財產安全及維護金融秩序；3.落實以客為尊的服務精神，積極推展各項業務，確保穩健經營；4.持續深化郵政金融與數位服務，提申民眾便利性與黏著度；5.結合社區敦親睦鄰，積極參與公益活動，善盡企業社會責任，提升郵政良好形象。

桃園郵局強調，桃郵全體同仁在新任局長吳進益帶領下，將持續擴大服務層級，未來將落實經營理念，提供大桃園地區鄉親更優質多元及便民的服務。

《圖說》桃園郵局新任局長吳進益宣誓就職。（圖／桃園郵局提供）