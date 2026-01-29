桃園郵局舉辦郵心相連傳愛永續活動，民眾排隊領取名家墨寶及小禮物。（記者陳華興攝）

記者陳華興／桃園報導

農曆春節即將到來，為貫徹郵政服務及回饋社會之經營理念，桃園郵局於二十九日上午十時，在桃園成功路郵局舉辦「郵心相連傳愛永續」新春揮毫贈春聯活動，桃園郵局吳進益局長表示，二十九日特別邀請書法家許瑞龍老師及陳奕良老師現場揮毫，同時致贈現場民眾珍藏手寫書法春聯作品。

吳進益表示，許瑞龍老師研習書法多年，得獎無數，多年來受邀嘉義市政府及桃園市政府書法創作大展，筆墨雄贍、超逸絕倫、造詣精湛；陳奕良老師，目前擔任桃園市書法協會秘書長，也是書法教育協會會員，作品多次在全國書法比賽中獲獎，並常於桃園美展中獲邀展出，其作品深受研習書法人士喜愛與收藏。

廣告 廣告

桃園郵局舉辦郵心相連傳愛永續活動，民眾排隊領取名家墨寶及小禮物。（記者陳華興攝）

桃園郵局吳進益局長也在現場親自發送春聯及馬年新春小禮物並向民眾拜個早年，讓大家提早感受到春節的熱鬧氣氛，並將春聯的喜氣化作滿滿的祝福，預祝大家二0二六馬年行大運，好運連連，事事如意。

活動除了現場揮毫的墨寶外，桃園郵局還準備有印製好各種吉祥話的春聯和小贈品福袋，民眾一早就大排長龍踴躍的排隊索取，吳進益局長說，他和全體桃園郵局員工共同祝賀桃園鄉親們馬年行大運，健康喜樂發大財。